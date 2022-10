Burgemeester Roermond weg na langdurig verschil van mening

Burgemeester Rianne Donders-de Leest (CDA) stapt per 1 november op als burgemeester van Roermond. Ze verschilt te veel van mening met de meerderheid van de andere politici over de aanpak van de bestuurscultuur in de gemeente.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad schrijft ze: „In de afgelopen weken hebben wij elkaar opnieuw gesproken over de manier waarop we in de ontwikkeling van ons bestuur willen investeren. Mij is duidelijk geworden dat mijn opvattingen en beeld daarover niet meer aansluiten bij de opvattingen van een meerderheid van onze gemeenteraad. Dit verschil lijkt onoverbrugbaar.” De burgemeester was maandagavond niet bereikbaar voor een toelichting.

Donders-de Leest (62) begon januari 2015 in een sterk gepolariseerde tijd als burgemeester van Roermond. Tegen oud-wethouder Jos van Rey liep een corruptierechtszaak. Van Rey was toen raadslid voor zijn eigen partij, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), die door de meeste andere partijen werd uitgesloten van coalitiedeelname. De partij haalde geregeld uit naar de burgemeester, onder meer door haar weg te zetten als „die schooljuffrouw”.

Ruim een jaar geleden pleitte Donders-de Leest in een open brief voor een verandering van de bestuurscultuur. Die noemde ze negatief en onveilig, meer gericht op verdeeldheid dan op gezamenlijkheid. In de gemeenteraad kreeg ze daarop kritiek, omdat het een te solistische stap zou zijn.

LVR de grootste

De partij van Jos van Rey LVR werd na de laatste gemeenteraadsverkiezing verreweg de grootste, waarna GroenLinks, PvdA en VVD over hun eerdere bezwaren tegen samenwerking heenstapte en samen met de LVR een college vormde. Van Rey werd weer wethouder.

Voor het door de burgemeester voorgestane veranderingstraject voelden weinigen meer. Het compromis werd een heidag, afgelopen zaterdag, maar vooraf bleek al dat vooral LVR en GroenLinks weinig zin hadden terug te kijken.

De Roemondse wethouders schrijven in een gezamenlijke verklaring dat ze begrip hebben voor Donders’ keuze. Ze danken haar voor „haar betrokkenheid en inzet”.

Donders-de Leest begon haar politiek-bestuurlijke loopbaan in Etten-Leur, waar ze twaalf jaar raadlid en vier jaar wethouder was. Tussen 2004 en 2015 was burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo.