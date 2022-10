Burgemeester Halsema annuleert moskeebijeenkomst over lhbtiq+-geweld na storm van kritiek

„De lhbtiq+ gemeenschap heeft nog steeds te maken met discriminatie, afwijzing en zelfs geweld. Het beeld bestaat dat de harde straatcultuur hier een belangrijke oorzaak van is, maar ook dat sommige daders zich beroepen op hun geloof. Dit kan en mag nooit een reden zijn om strafbare feiten te plegen. Daarom willen wij – als vertegenwoordigers van religieuze organisaties - aan iedereen duidelijk maken dat wij discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap compleet afwijzen.”

Als het aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema lag, was deze conceptsteunverklaring maandagavond besproken tijdens een bijeenkomst met moskeebestuurders. „Om te laten zien dat de moskeeën een positieve kracht in de samenleving zijn”, wil de burgemeester namelijk dat zo veel mogelijk moskeebesturen deze zogeheten ‘Verklaring van Amsterdam’ ondertekenen, zo lazen de besturen in de uitnodigingsbrief.

Maar nadat dit weekend in de hoofdstad een storm van verontwaardiging opstak – omdat enkel islamitische maar geen Joodse of christelijke organisaties waren uitgenodigd – annuleerde Halsema de bijeenkomst maandag wegens gebrek aan animo.

De Blauwe Moskee, bijvoorbeeld, kwalificeerde de handelswijze van de gemeente dit weekend op Facebook als „absurd, discriminerend en beschuldigend”. De moskee noemt het tegengaan van discriminatie goed en stelt vanuit een „intrinsieke overtuiging” elke vorm van geweld tegen iedere groep burgers altijd te hebben afgekeurd. Dat enkel moskeeën zijn gevraagd zich uit te spreken tegen anti-lhbtiq+-geweld betekent volgens de Blauwe Moskee dat „de islamitische gemeenschap voor de zoveelste keer vanuit een wantrouwende overheid schuldig wordt bevonden tot zij zelf het tegendeel bewijst”.

Fractievoorzitter Sheher Khan van Denk Amsterdam stelt dat moskeebestuurders „woedend” over de kwestie zijn en heeft een debat aangevraagd. Volgens Khan heeft de gemeente de indruk gewekt dat moslims verantwoordelijk worden gehouden voor anti-lhbtiq+-geweld.

Die observatie kwam niet alleen uit islamitische hoek. Rabijn Lody van de Kamp stelde zaterdag in een column dat „onze islamitische medelanders” met „de selectieve uitnodiging opnieuw tot zondebok” gemaakt worden. Hij wees erop dat als zo’n uitnodiging naar synagogen was gestuurd, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding meteen op zijn achterste benen zou staan.

Onwaar

Burgemeester Halsema daarentegen noemde het zondag op Instagram „pertinent onwaar” dat enkel de moslimgemeenschap de verklaring zou moeten ondertekenen. Juist een „breed gedragen initiatief” zou de bedoeling zijn. Op Instagram wijst Halsema op de passage in de begeleidende brief dat de verklaring ook aan andere religieuze organisatie zou worden voorgelegd.

Volgens Halsema komt de verklaring voort uit twee eerdere overleggen dit jaar over veiligheid en discriminatie tussen moslimorganisaties en de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie.

In het laatste overleg in mei was volgens de burgemeester juist afgesproken dat ook andere geloofstromingen benaderd zouden worden om te voorkomen dat moslims onterecht als ‘probleemeigenaar’ van lhbtiq+-discriminatie en -geweld zouden worden gezien.

Het is onduidelijk of de 'Verklaring voor Amsterdam’ er nog komt. Een woordvoerder van Halsema zegt dat de gemeente tijd nodig heeft om te bedenken hoe men na de escalatie van de afgelopen dagen verder gaat.

