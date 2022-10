Booker Prize 2022 naar Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka

De Booker Prize 2022 is toegekend aan de roman The Seven Moons of Maali Almeida van de Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka. Dat werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Londen, die de BBC live uitzond. De Booker Prize, die jaarlijks wordt toegekend aan een Engelstalige roman, is een van de meest invloedrijke romanprijzen ter wereld. De laureaat ontvangt een bedrag van 50.000 pond (58.000 euro) en het boek verkrijgt steevast de bestsellerstatus.

Karunatilaka (1975), die drie romans en een kinderboek schreef, vertelt in zijn roman over een vermoorde fotograaf ten tijde van de Sri Lankaanse burgeroorlog. In het magisch-realistische verhaal moet de fotograaf na zijn dood in zeven dagen het bewijsmateriaal van politieke afrekeningen veiligstellen. De jury zei onder de indruk te zijn van „de ambitie van de reikwijdte, en de hilarische durf van de verteltechnieken” van de roman.

‘Raar, moeilijk en eigenaardig’

De roman, die nog niet in het Nederlands vertaald is, was in de woorden van de auteur zelf „raar en moeilijk en eigenaardig”, zo citeerde hij in Londen de uitgevers die het afwezen. Het was ontstaan als een politiek spookverhaal, zo vertelde de auteur onlangs in de Britse krant The Guardian. „Het leek me dat alleen de doden een logische verklaring konden geven voor de Sri Lankaanse tragedie, aangezien de levenden kennelijk geen idee hadden.” De burgeroorlog, waarin tussen 1983 en 2009 regeringstroepen een bloedige strijd voerden tegen de Tamil Tijgers, kostte aan tienduizenden het leven.

Nog steeds worden de gewelddadigheden in het land maar mondjesmaat erkend door de autoriteiten. „Mijn hoop voor Seven Moons is dat in een niet al te verre toekomst het boek gelezen kan worden in een Sri Lanka dat corruptie, raciaal haatzaaien en vriendjespolitiek niet hebben gewerkt en nooit zullen werken”, zei Karunatilaka in zijn dankwoord. Hij sprak ook de hoop uit dat zijn roman „gelezen wordt in een Sri Lanka dat leert van zijn geschiedenis”, en dat Seven Moons ooit „op de fantasy-afdeling van de boekwinkel ligt, en niet wordt aangezien voor realisme of politieke satire”.

De jury van de Booker Prize legde dit jaar een opvallende voorkeur aan de dag voor romans met politieke onderwerpen in het algemeen en satire in het bijzonder. Drie van de zes genomineerde romans, waaronder de winnaar, bieden een satirische uitvergroting van een politiek-maatschappelijk onderwerp, zoals ook de roman The Trees van de Amerikaan Percival Everett, over een reeks racistische moorden in Mississippi, wat uitmondt in comedy-horror waarin de doden oprijzen uit hun graven. De Amerikaans-Zimbabweaanse schrijfster NoViolet Bulawayo schreef met de roman Glory een Animal Farm-achtige satire op de politiek van de lang heersende Robert Mugabe – verbeeld door dieren.

De genomineerde novelle Small Things Like These van de Ierse schrijfster Claire Keegan was geïnspireerd door het misbruikschandaal in de katholieke kerk; Oh William! van Elizabeth Strout speelt zich af tegen het decor van de Covid-pandemie. De laatste van de zes genomineerden was de oudste in de geschiedenis van de prijs: de op de dag van de uitreiking 88 jaar geworden schrijver Alan Garner, die de kleine roman Treacle Walker schreef, over een jongen die een magische wereld ontdekt in een bos en in zijn stripboeken. Vorig jaar ging de prijs naar de Zuid-Afrikaan Damon Galgut, voor zijn boek The Promise (De belofte).

Lees ook: Booker Prize-genomineerde Elizabeth Strout werkt standvastig verder aan de ontwikkeling van haar Lucy

Lees ook: Booker Prize-winnaar Damon Galgut: ‘Je leest geen roman om je leven anders in te delen’

Lees ook: In dit grimmige kerstverhaal zit een meisje opgesloten in een ijskoud kolenhok