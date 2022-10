Plan: aantal werknemers zonder pensioen moet worden gehalveerd

Het aantal werknemers zonder aanvullende pensioenregeling moet de komende vijf jaar halveren naar maximaal 468.000 mensen. Die doelstelling hebben werkgeversclubs en vakbonden met elkaar afgesproken, meldde minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) maandag aan de Tweede Kamer. Ook hebben ze nieuwe maatregelen bedacht om dat doel te bereiken.

De werkgevers en vakbonden hopen dat deze nieuwe toezegging de politieke steun vergroot voor het wetsvoorstel dat de aanpassing van het pensioenstelsel regelt.

Bij de overgang op dat nieuwe systeem knippen pensioenfondsen hun gezamenlijke pot op in persoonlijke pensioenpotjes. Ook hoeven de fondsen geen grote financiële reserves meer op te bouwen, waardoor mensen beleggingswinsten én -verliezen sneller terugzien in hun potje.

De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden dat een goed idee, maar eisten de afgelopen weken meer actie om het aantal werkenden zonder pensioenopbouw te verkleinen. Het kabinet heeft een van beide oppositiepartijen nodig om de wet aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer.

Uitzendpensioen vanaf dag één

Tegelijk vindt minister Schouten dat pensioenopbouw vooral de verantwoordelijkheid is van werkgevers en vakbonden zélf. „Het is een arbeidsvoorwaarde”, zei ze vorige week in de Tweede Kamer. Daarom vroeg ze hen om hiervoor met nieuwe ideeën te komen, in aanvulling op een ‘aanvalsplan’ dat zij twee jaar geleden al presenteerden.

Hun vorige ‘aanvalsplan’ leidde ertoe dat uitzendkrachten nu na acht weken pensioen beginnen op te bouwen. Tot voor kort begon die opbouw pas na een half jaar.

Nu is ‘de polder’ geneigd een stap verder zetten: zodra die pensioenopbouw begint, nog steeds na acht weken, krijgt de uitzendkracht die opbouw met terugwerkende kracht vanaf dag één. Daarnaast schrijven ze dat de uiterlijke leeftijd waarop werknemers beginnen met hun pensioenopbouw wellicht wettelijk verlaagd kan worden van 21 naar 18 jaar.

Beide voorstellen willen de werkgeversclubs nog wel bespreken met hun achterban, die hierdoor meer geld kwijt zijn aan pensioenpremies.

Verder wordt een plicht voorgesteld om werknemers te informeren als er geen pensioenopbouw is: dat zou op het loonstrookje en jaaroverzicht moeten staan. Schouten neemt die aanbeveling over, schrijft ze aan de Kamer.

Geen pensioenplicht

Het is óók in het belang van de werkgevers en vakbonden dat de pensioenhervorming van Schouten tot een goed einde wordt gebracht. Zij hebben hier ruim twaalf jaar naartoe gewerkt. Uiteindelijk leidde dat in 2019 tot een pensioenakkoord met het vorige kabinet, dat nu is omgezet in een wetsvoorstel.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe plannen, samen met de maatregelen uit het eerdere ‘aanvalsplan’, leidt tot een halvering van het aantal mensen zonder pensioenopbouw in 2027, ten opzichte van 2019, de laatst bekende cijfers van het CBS.

Met deze plannen is nog niet aan alle eisen van de PvdA en GroenLinks voldaan. Die vroegen minister Schouten ook om een „stok achter de deur”. De partijen vinden het prima als de werkgevers en vakbonden eerst samen proberen om deze halvering te bereiken. Maar als dat niet lukt, moet de overheid ingrijpen, vinden zij.

Welke maatregelen het kabinet dan moet nemen, laten PvdA en GroenLinks in het midden. Het liefst zouden zij zien dat elke werkgever wordt verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, maar daar lijkt geen politiek draagvlak voor te zijn.