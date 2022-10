Zet Berlusconi met zijn briefje de Italiaanse formatie op het spel?

‘Ze is vooringenomen, arrogant en beledigend. Het is niet mogelijk met haar op te schieten.” Het waren harde woorden die de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86), pas gekozen als senator, over zijn politieke bondgenoot Giorgia Meloni (45) op een briefje krabbelde in de banken van de Senaat. Meloni, grote winnaar van de verkiezingen op 25 september, diende hem van repliek: „Hij vergat nog erbij te schrijven dat ik niet chanteerbaar ben.”

De ruzie met Berlusconi heeft alles te maken met de verdeling van portefeuilles in de nieuwe rechte coalitie, en barst los net nu de verstandhouding tussen Meloni en Matteo Salvini iets beter leek. De drie coryfeeën van Italiaans rechts trokken vorige maand samen naar de kiezer, en behaalden een comfortabele meerderheid. Maar Meloni’s post-fascistische Broeders van Italië torenden er bovenuit met 26 procent, tegenover nog geen 9 procent voor Salvini’s Lega-partij en 8 procent voor Berlusconi’s Forza Italia.

Impasse

Vermoedelijk krijgt Giorgia Meloni eind deze week formeel een formatie-opdracht van president Sergio Mattarella. Maar eerst moet de vete met Berlusconi worden bijgelegd. Ondanks zijn tegenvallende verkiezingsresultaat eist de viervoudige oud-premier belangrijke ministersposten voor zijn Forza Italia. Partijboegbeeld en oud-Europarlementsvoorzitter Antonio Tajani benoemen op Buitenlandse Zaken vindt Meloni prima, maar ze aarzelt om Forza Italia ook Justitie te gunnen – de ondernemer-politicus Berlusconi gaat al jaren gebukt onder juridische kopzorgen. Het getouwtrek leidde tot Berlusconi’s woede-uitbarsting op papier, waardoor de onderhandelingen in een impasse zijn beland.

Het boegbeeld van de Italiaanse post-fascistische beweging was eerder al minister van Defensie, een functie waarin La Russa journalisten zelfs letterlijk natrapte.

Donderdag verliep de verkiezing van de nieuwe Senaatsvoorzitter ook al niet zonder slag of stoot. Meloni’s partij droeg Ignazio La Russa (75) voor, maar de senatoren van Forza Italia weigerden voor hem te stemmen – niet zozeer omdat hij omstreden is, maar uit ongenoegen over die moeizame regeringsvorming. La Russa, boegbeeld van de Italiaanse post-fascistische beweging, was eerder al minister van Defensie in de regering-Berlusconi, een functie waarin hij journalisten toesnauwde of zelfs letterlijk natrapte, en zijn geduld verloor tegenover een student.

Vier jaar geleden veroorzaakte hij controverse door verslaggevers grinnikend zijn collectie Mussolini-parafernalia te laten filmen. Pikant detail: La Russa won de geheime stemming donderdag ondanks de boycot van Forza Italia, dankzij zeventien stemmen van de oppositie, die mogelijk Berlusconi een hak wilde zetten. De Senaatsvoorzitter in Italië vervangt het staatshoofd wanneer die verhinderd is, en bekleedt zo het op een na hoogste ambt.

‘Homofobe pro-Poetin voorzitter’

De nieuwe voorzitter van de Italiaanse Tweede Kamer, Lorenzo Fontana (42), is mogelijk nóg controversiëler dan La Russa. De uiterst conservatieve katholiek is uitgesproken anti-abortus en tegen rechten voor de lhbti-gemeenschap. In 2019 verwelkomde hij als minister van Familie in zijn thuisstad Verona het World Congress of Families, een jaarlijks toptreffen voor ultraconservatieve activisten, academici en politici, waarop rubberen popjes van foetussen als souvenir werden uitgedeeld. Net als zijn partijleider Matteo Salvini sprak hij zich de afgelopen jaren uit tegen anti-Russische sancties. Vrijdag stak de oppositie in het parlement een spandoek omhoog, met daarop: „Geen homofobe, pro-Poetin-voorzitter!”

Lees ook: Wie is het boegbeeld van de partij met fascistische wortels? Een profiel van Giorgia Meloni

Dat twee omstreden figuren de uithangborden zullen vormen van het Italiaanse parlement, wekt bezorgdheid in Italië en in Europa. Tegelijk blijft het nog steeds mogelijk dat Giorgia Meloni’s regeringsploeg gematigder blijkt dan haar eigen partij, en zal streven naar voortzetting van het beleid van haar voorganger Mario Draghi. Meloni heeft Matteo Salvini, een hardliner inzake migratie, ontmoedigd de post Binnenlandse Zaken voor zichzelf te blijven opeisen, een functie die hem al eerder op ramkoers met Europa bracht. Dat zijn pupil Fontana parlementsvoorzitter werd, en dat de cruciale post Economie mogelijk voor de Lega is, lijkt Salvini tevreden te stellen.

Nu Berlusconi nog. Op aandringen van diens oudste kinderen Marina en Pier Silvio, die hoge functies hebben in het zakelijk imperium van de familie, stemt de oud-premier mogelijk maandag in met een verzoeningsgesprek. De plooien gladstrijken met Meloni, zo maakten zijn kinderen hem duidelijk, is niet alleen politiek verstandig, het dient ook hun zakelijke belangen.

Uiteindelijk is het laatste woord aan de gematigde president Mattarella. Hij benoemt niet alleen de nieuwe premier, maar keurt daarna ook de nieuwe ministersploeg goed. Verwacht wordt dat Italië eind oktober een nieuwe regering heeft.

Lees ook: Berlusconi heeft radicaal-rechts in Italië mainstream gemaakt