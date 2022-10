Zeker vier doden en tientallen gewonden door brand Iraanse Evin-gevangenis

Bij de brand in de Iraanse Evin-gevangenis zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker vier gedetineerden om het leven gekomen. Ook raakten minstens 61 mensen gewond. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA zondag.

Eerder rapporteerden de Iraanse autoriteiten nog een aantal van negen gewonden. De vier slachtoffers stierven door een gebrek aan zuurstof als gevolg van de rookontwikkeling. Het persbureau stelt dat tien gewonden moesten worden opgenomen en dat vier van hen zich in kritieke toestand bevonden.

De brand in de beruchte gevangenis in Teheran ontstond zaterdagavond. In het complex worden onder meer politieke gevangenen vastgehouden, waaronder mensen met een dubbele nationaliteit. Mensenrechtenorganisaties schrijven geregeld over mishandelingen, verkrachtingen, folteringen en andere misstanden die in de Evin-gevangenis plaatsvinden.

Lees ook: Protesten in Iran duren nu al een maand, maar zonder organisatie en leiderschap dreigen ze vast te lopen

Volgens IRNA brak het vuur uit nadat er een gevecht tussen gedetineerden plaatsvond in een naaiatelier in het pand. Het vuur kon snel geblust worden, maar er kon niet voorkomen worden dat er doden en gewonden vielen. Een aantal gevangenen probeerde tijdens de brand te ontsnappen, maar zou daar niet in zijn geslaagd.

Protesten

In Iraanse steden wordt al weken gedemonstreerd na de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini. Zij overleed in detentie toen de zedenpolitie haar mishandelde na een aanhouding voor het te losjes dragen van haar hoofddoek. Dagelijks gaan grote groepen Iraniërs de straat op om het vertrek van het Iraanse regime te eisen en te betogen voor betere vrouwenrechten. Na de brand werd zaterdagavond op de straten van Teheran „dood aan de dictator” gescandeerd.