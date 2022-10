Welke taal spraken ze in Troje?

Troje stond in brand. Na tien jaar oorlog was het de Grieken met een list gelukt de stad binnen te komen. Nu joegen ze iedereen over de kling. De Trojaanse strijder Aeneas haastte zich naar het huis van zijn vader, Anchises. Hij smeekte hem de stad te ontvluchten, maar de oude man wilde daar niks van weten. „Jullie, die nog het frisse bloed van de jeugd in je aderen hebben en nog in de kracht van je leven zijn, jullie moeten vluchten. Als de hemelbewoners mij in leven hadden willen laten, zouden zij deze plaats wel gered hebben.”

Aeneas protesteerde. Wat voor zoon was hij als hij zijn vader zou achterlaten om te sterven? „Hoe kunt u zo’n grote wandaad over uw lippen krijgen?” Hij gooide Anchises over zijn schouder en ontvluchtte de stad. Uiteindelijk belandde Aeneas na vele omzwervingen in Italië, waar hij, zo wil de mythe, de stamvader werd van het Romeinse volk.

In welke taal zou dit gesprek tussen vader en zoon gevoerd zijn? We kennen de dramatische scène uit het heldendicht Aeneis van de Romeinse auteur Vergilius. Die schreef in de eerste eeuw voor Christus in het Latijn, maar dat was natuurlijk niet de taal die in Troje gesproken werd. De Aeneis en ook de Illias van Homerus zijn geen reportages, maar oudheidkundigen zijn het erover eens dat Troje daadwerkelijk bestaan heeft en rond 1180 voor Christus in een oorlog ten onder ging. Op de noordwestkust van Turkije leefde in deze tijd dus écht een ‘Trojaans’ volk, met hun eigen taal.

Alwin Kloekhorst, hoofddocent bij het Centre for Linguistics van de Universiteit Leiden, denkt dat hij heeft ontdekt welke taal dat is geweest. Onlangs publiceerde hij zijn bevindingen in het artikel Luwians, Lydians, Etruscans, and Troy. The Linguistic Landscape of Northwestern Anatolia in the Pre-Classical Period.

Voor het grote publiek

Kloekhorst is gespecialiseerd in de talen die voor het begin van onze jaartelling werden gesproken in Anatolië, het huidige Turkije. Tien jaar geleden vroeg het Allard Pierson Museum hem een stukje te schrijven bij een tentoonstelling over Troje. „In die tekst speculeerde ik over de taal die in Troje gesproken werd, maar dat was voor het grote publiek. Vakgenoten vroegen me deze theorie nog eens wetenschappelijk uit te werken. Dat heb ik met dit artikel gedaan.”

Er zijn zeer weinig bronnen voor de Bronstijd (1950-1180 v.Chr.) in dit westelijk deel van Anatolië, zegt Kloekhorst. „Dat Troje écht bestaan heeft, weten we uit kleitabletten die zijn gevonden in Hattusa, de hoofdstad van de Hettieten, een volk dat tussen 1700 en 1200 v.Chr. een groot rijk in het hart van Anatolië bestierde. Op die tabletten is sprake van Wiluša, een koninkrijk dat qua grondgebied samenvalt met Troas, het land waarvan Troje de hoofdstad was. Eén van de koningen daar heette Alakšandu, een naam die veel weg heeft van het Griekse AlexsandroV [Alexandros]. Dat bewijst niet dat Grieks hier de voertaal was, maar wel dat er wellicht sprake was van migratie van mensen uit de Griekstalige wereld.”

Een andere taal die mogelijk in Wiluša/Troas werd gesproken, is het Luwisch, zegt Kloekhorst. Bij opgravingen in Troje is een zegel gevonden met een opschrift in Luwische hiërogliefen. „Maar dat soort zegels kom je in heel het Nabije Oosten tegen, dus het is niet zo gek dat er in Troje ook eentje is aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat ze er dús Luwisch spraken.”

Kortom, er is vanuit de Bronstijd – de periode waarin Troje vocht tegen een al dan niet uit mythische krijgers bestaande Griekse invasiemacht – geen overtuigend bewijs overgeleverd over de taal van Troje. Daarom ging Kloekhorst op zoek naar bronnen uit de IJzertijd en de daaropvolgende Klassieke periode van de Griekse geschiedenis (1200-500 en 500-300 v.Chr.).

Zwaar te verduren

Niet alleen Wiluša had het rond 1200 zwaar te verduren, want in deze tijd vond de zogenoemde Bronze Age Collapse plaats. Overal rond de Middellandse Zee gingen rijken ten onder en drongen migranten uit West- en Noord-Europa binnen. Zo ook in Anatolië. Daar ontstonden talen als het Frygisch en het Lydisch, die ten noorden en oosten van Wiluša gesproken werden. Op het eilandje Lemnos, zeventig kilometer uit de kust van Troas, sprak men Lemnisch. „Dat is een heel bijzondere taal”, zegt Kloekhorst. „In tegenstelling tot alle andere Anatolische talen is Lemnisch niet Indo-Europees. Uit taalkundige analyse blijkt echter dat deze taal buiten Anatolië wél familie heeft, namelijk in Italië. Het gaat om het Etruskisch, in het gebied boven Rome, en het Raetisch, dat in de Alpen werd gesproken. Deze talen moeten dus een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad – een taal die ergens gesproken werd vóór de Bronze Age Collapse.”

Van Anatolië naar Italië, de weg van Aeneas

De mensen die Etruskisch en Lemnisch spraken, werden door klassieke Griekse auteurs soms Tyrsenoi (Tyrrheniërs) genoemd. Er werd over hen altijd in de verleden tijd gesproken, alsof het een verdwijnende bevolkingsgroep was. Kloekhorst: „De Leidse hoogleraar Indo-Europees Robert Beekes heeft begin deze eeuw alle verwijzingen naar de Tyrsenoi verzameld. Als je die op een kaart van het gebied rond de noordelijke Egeïsche Zee legt, ontstaat een regio met in het hart het rijk van Wiluša/Troas en de stad Troje. Mijn conclusie is daarom: in Troje werd een taal gesproken die ik Proto-Tyr-reens noem, de taal waaruit later het Lemnisch en Etruskisch voortkwamen.”

En zo past de taalkunde mooi op het verhaal van Aeneas, een man die vluchtte uit Noordwest-Anatolië en in Italië terecht kwam. „Je komt de figuur Aeneas in Etrurië al in de zevende eeuw v.Chr. tegen op vazen”, zegt Kloekhorst. „Dat maakte het wat mij betreft sowieso al onwaarschijnlijk dat hij pas populair werd ná de verspreiding van Homerus’ Illias in de achtste eeuw. Daarbij was hij in dat gedicht een bijfiguur, dus waarom zouden de Romeinen juist hém tot stamvader hebben gekozen? Nee, ik denk dat in de Aeneis de echo’s te horen zijn van een vlucht uit Wiluša, van mensen die Proto-Tyrreens spraken en in Italië een nieuw huis vonden.”