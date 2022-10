Na bijna twee collegejaren noodzakelijk online onderwijs begon afgelopen maand het nieuwe academische jaar, zonder coronamaatregelen. Ik had zin om weer in de collegebanken te zitten. Helaas: de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt ervoor te kiezen om oude ‘collegeclips’ – video’s, gemaakt als tijdelijke oplossing in coronatijd – te hergebruiken. Sterker nog: ik heb de indruk dat de UvA helemaal van hoorcolleges af wil.

Bij vragen hierover stamelt een docent dat het een „didactische middenweg” is. De online clips zouden tijdens de lockdowns goed zijn ontvangen door studenten. Bovendien zouden studenten liever daarnaar kijken dan naar college komen ¬– even daarvoor was de zaal zo volgelopen met studenten dat er amper genoeg zitplekken waren. Meerdere docenten en een lid van het faculteitsbestuur vertelden me later dat de UvA helemaal af wil van fysieke hoorcolleges. Het zou ouderwets zijn. Ook in de onderwijsvisie van het College van Bestuur en de ‘Visie blended onderwijs’ wordt aangestuurd op online colleges.

Het voornemen volgt een Amerikaans idee genaamd ‘flipping the classroom’. Door studenten eerst online de stof te laten bestuderen en daarna fysiek te bespreken zou het beter overkomen. Recent Nederlands onderzoek laat juist zien dat het een negatief effect heeft op de leerresultaten. Een eeuwenoud instituut als de universiteit zou bovendien niet zo makkelijk overstag moeten gaan bij een relatief nieuwe didactische wind.

Eenzijdige kennisoverdracht

Ook andere universiteiten trappen in de val: de Universiteit Utrecht stimuleert docenten kennisclips te maken en ‘blended learning specialist’ aan de Universiteit Maastricht Barend Last ziet helemaal geen bestaansrecht voor het traditionele hoorcollege. Hij betoogt dat het hoorcollege slechts een „eenzijdige kennistransfer” zou zijn en pleit voor interactie in kleinere groepen en meer onderwijsvormen. Dit laatste gebeurt al met bijvoorbeeld werkgroepen en tussentijdse toetsen.

Video’s van één of twee jaar oud waarin de docent de stof uiteenzet voegen simpelweg weinig toe aan de (rechten)studie. Maatschappelijke thema’s, actualiteit en debat zijn van groot belang. Juist die aspecten kunnen niet goed gevat worden in vooraf opgenomen of hergebruikte collegeclips. Deze vorm van onderwijs lijkt eerder ingegeven door gemakzucht.

Elk jaar nieuwe video’s opnemen dan? Dan kan er net zo goed college gegeven worden. Hoorcolleges geven docenten en studenten ruimte om de diepte in te gaan door interactie en actualiteit, dat inspireert. Het is een totaal andere ervaring van kennisoverdracht dan via een beeldscherm. Zelfs de meest bevlogen en kleurrijke docenten worden saai en grijs op het beeldscherm.

Ruimte voor discussie

Bovendien valt het met die vermeende eenzijdigheid van fysieke hoorcolleges wel mee: er is veel meer ruimte om vragen te stellen en te discussiëren dan wanneer je in je eentje een vooraf opgenomen video bekijkt.

Onlangs schreef De Groene Amsterdammer over waarom studenten weg zouden blijven van de universiteit. Er worden voorbeelden aangehaald uit februari 2022, over amper gevulde collegezalen. Verwarring heerste bij universiteiten en hogescholen, die hadden verwacht weer volle zalen te hebben. Inmiddels is het een half jaar later en wie denkt dat de UvA met dit beleid reageert op de ‘luie, thuisblijvende’ student moet eens de collegezaal bezoeken, die is goed gevuld.

Er is geen reden om studenten te onderschatten: zolang hoorcolleges aanbieden de norm is, zal hoorcolleges bezoeken ook de norm zijn. Als de opkomst tegen blijkt te vallen is bijvoorbeeld een intekenlijst een optie, met een aanmeldminimum als voorwaarde voor fysiek onderwijs. Voor studenten die slechts online onderwijs willen is er nog de Open Universiteit.

Uiteraard moet er ook rekening gehouden worden met studenten die met goede redenen niet naar college kunnen komen. Er zijn tal van hybride opties. De universiteit kan bijvoorbeeld colleges opnemen en beschikbaar maken voor studenten die dat nodig hebben. Maak in ieder geval gebruik van het teruggekeerde leven op de universiteit en pak studenten niet de hoorcolleges af.