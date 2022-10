Van Gaal wisselt spraakmakende uitspraken af met een overvloed aan opschepperij

Nog een dikke maand en bondscoach Louis van Gaal (71) begint aan zijn afscheidstoernooi in Qatar. Na het WK zit zijn trainerscarrière erop, zo heeft hij echtgenote Truus beloofd. Zijn derde dienstverband bij Oranje is, na een mislukte (2000-2001) en een geslaagde (2012-2014) periode, vooralsnog een groot succes. Een wereldtitel, hoe onwaarschijnlijk ook, is zijn ultieme droom.

Mocht Van Gaals missie slagen, dan is hij met recht de meest succesvolle Nederlandse trainer alle tijden. Nu concurreert hij nog met twee andere geboren Amsterdammers: Rinus Michels en Johan Cruijff. Hoewel hij zichzelf ongetwijfeld al de beste vindt. Wat gaan we hem missen, de messcherpe analyticus, de onverbeterlijke perfectionist, de zelfverklaarde vijand van de media, de ongeëvenaarde opschepper ook.

En laat zijn nieuwste boek Leven met Louis nu net zijn geschreven door een journalist die zichzelf ook maar al te graag op de borst klopt. Jammer, want het is verder een vlotgeschreven boek (laat dat maar aan auteur Willem Vissers over) met schitterende citaten (laat dat maar aan Louis van Gaal over).

Een willekeurige greep. „De coach moet het antigif van de [slappe] maatschappij zijn.” Verwijzend naar het coronabeleid: „Ik heb een visie die ik consequent volg, dat is in de politiek met een vergrootglas nog niet te vinden.” En zichzelf verdedigend: „Je kunt beter een verkeerde visie hebben dan geen visie.”

En dan zelfingenomen: „Mijn voorspellingen zijn allemaal uitgekomen.” Of: „Er is niets wat ik niet heb voorzien.” Over zijn mildere aanpak: „Hoe meer ik rekening ben gaan houden met het individu, hoe minder ik ben gaan winnen.” Van Gaal schrijft bij voorbaat historie: „We zijn begonnen met een nieuwe geschiedenis.”

Botterik

Vissers is in 2013 voor de Volkskrant ooggetuige van de botterik Van Gaal. Tegen een schuchter Indonesisch jongetje roept de bondscoach tijdens een clinic in Jakarta: „Waarom kijk jij mij niet aan?” Waarop het jongetje afdruipt.

Zijn vijandige relatie met de voetbalpers is tijdens zijn derde termijn als bondscoach in beweging, constateren beiden. „Ik ben vooruitgegaan in mijn relatie met de media. Dat stellen jullie vast en daar ben ik het wel mee eens”, zegt Van Gaal die overigens nog genoeg journalisten op zijn zwart lijst heeft staan.

De spraakmakende citaten worden helaas afgewisseld door een overvloed aan opschepperij. Van de trainer weten we niet beter, hij heeft gezien zijn erelijst ook genoeg om over op te scheppen. Van de schrijver hoeven we niet per se te weten hoe goed hij zichzelf vindt en hoe goed anderen hem schijnbaar vinden. Hij was inderdaad een keer sportjournalist van het jaar. En hij heeft heel veel WK’s verslagen. Zo gaat het nog even door. Conclusie: jammer dat een kritische eindredacteur niet op de stopknop heeft gedrukt.

Vissers wordt nagedragen dat hij eerst principieel weigerde verslag te zullen doen in Qatar, en daar nu toch naartoe gaat. Zo kan hij ter plekke prima verslag doen over wat er allemaal niet (en wel) deugt in Qatar.

Ze kennen elkaar al zo’n dertig jaar, de twee hoofdpersonen in dit boek. Hoewel Vissers in die periode genoeg kritische stukken schreef, staat hij niet op de zwarte lijst. Wel heeft Van Gaal hem een keer letterlijk bij de strot gegrepen – en daarvoor zijn excuses aangeboden. En later ook een keer op het voorhoofd gekust. Indirect is hij complimenteus: „Truus vindt jou een goeie journalist.”. Of plagerig: „Goh, wat vind jij jezelf weer ongelooflijk goed.” Na een kritische vraag: „Ongelooflijk, wat ben jij een vervelend mannetje.”

Meejuichen op de perstribune

Op de 50ste verjaardag van de auteur wint de bondscoach op het WK in Brazilië met 5-1 van Spanje. Vissers juicht mee op de perstribune. Tegen Gaal zegt hij: „ Een mooier cadeau had ik niet kunnen krijgen.” Waarop de bondscoach antwoordt: „Als je maar niet denkt dat ik het voor jou heb gedaan.”

Interessanter zijn de passages over Van Gaals ziekte. Eind 2020 werd bij hem prostaatkanker ontdekt, zo maakte hij in het voorjaar van 2022 bekend. Hij is door de bestralingen afgevallen. Mocht het verkeerd aflopen, dan heeft hij een euthanasie-verklaring klaarliggen. Maar hij is optimistisch: „Het gaat erom wat je in je brein voelt, ik ben een positivo.”

Na een eerste aftrap van Meindert van der Kaaij, de hagiografie van Robert Heukels en de puike WK-terugblik van Hugo Logtenberg is dit het vierde ‘tussendoortje’ over Van Gaal. Wie schrijft straks de complete biografie van de man die het Nederlandse voetbal meer dan dertig jaar kleur heeft gegeven? Gedroomde auteur: Auke Kok, de kritische biograaf van wijlen Johan Cruijff: de eeuwige vijand van Louis van Gaal.

Willem Vissers: Leven met Louis. Overamstel/Inside, 299 blz. € 21,99 ●●●●●