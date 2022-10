Twee verdachten opgepakt voor moord IKON-journalisten in 1982

In El Salvador zijn afgelopen vrijdagnacht twee verdachten gearresteerd van de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982. Dat meldt Zembla zondag op basis van bronnen en berichten in de Salvadoraanse media. Het is de eerste keer dat er aanhoudingen zijn verricht in de reeds veertig jaar oude moordzaak.

De vier verslaggevers waren in 1982 in het Latijns-Amerikaanse land om een reportage te maken over twee gezinnen in de gewelddadige burgeroorlog die El Salvador destijds teisterde. Op weg naar gebied dat onder controle stond van rebellen liepen Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen in een hinderlaag van het Salvadoraanse leger. Zij werden daarbij alle vier doodgeschoten. Dat gebeurde volgens Nederland doelbewust, El Salvador stelt dat het een vreselijke vergissing betreft.

Maandag voorgeleid

De twee arrestanten zijn voormalig minister van Defensie generaal José Guillermo García en kolonel Francisco Antonio Morán. Zij worden maandag voorgeleid bij de rechter. Volgens Zembla is Nederlandse justitie onderweg naar El Salvador om de verdachten te ondervragen.

Als hoofdverdachte voor de moord geldt kolonel Mario Reyes Mena. Zijn verblijfplaats in de Verenigde Staten werd in 2018 opgespoord door Zembla. Het programma meldt zondag dat El Salvador Washington om de uitlevering van Reyes Mena heeft gevraagd.

Sonja ter Laag, zus van de omgekomen Hans ter Laag, reageerde op Twitter op het nieuws met „Eindelijk gerechtigheid” en zegt „ontzettend blij” te zijn: