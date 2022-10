Twee gewonden bij schietpartij bij Amsterdam Centraal

Bij een schietpartij vlak bij Amsterdam Centraal zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie telefonisch. Zij zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

Het is niet bekend of er één of meerdere schutters actief waren. Op basis van getuigenverklaringen wordt nu geprobeerd te reconstrueren wat zich precies heeft voorgedaan. „Vannacht zijn nog geen aanhoudingen verricht”, aldus de politiewoordvoerder. De politie hoopt de verdachte(n) later alsnog te kunnen opsporen. Het incident gebeurde rond 01.00 uur op de De Ruijterkade, die ten noorden van het Centraal Station langs het IJ loopt.

Volgens de NOS waren meerdere mensen getuige van de schietpartij in de drukke omgeving. Het Centraal Station werd kort afgezet om te voorkomen dat de schutters daarheen konden vluchten. Door de afzettingen misten meerdere reizigers hun trein.