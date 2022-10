Twaalf doden bij schietpartij in Mexicaanse bar

Bij een schietpartij in een kroeg in het Mexicaanse Irapuato zijn zaterdagavond zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Dat melden persbureaus Reuters en AFP op gezag van lokale autoriteiten. Ook zijn minstens drie mensen gewond geraakt.

Het is niet duidelijk wat de motivatie van de schutters was. Onder de doden zouden zich zes mannen en zes vrouwen bevinden. De schietpartij vond rond 19.50 uur lokale tijd plaats. Irapuato ligt in de deelstaat Guanajuato, in Centraal-Mexico.

Zoekactie

Volgens regionale media zou een groep gewapende mensen de bar hebben betreden en direct het vuur op alle aanwezigen hebben geopend. Momenteel zoeken agenten naar de verdachten, voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

Burgemeester van Irapuato Lorena Alfaro García riep burgers de afgelopen dagen op zich niet meer ‘s nachts op straat te begeven vanwege de onveilige situatie in de stad. Guanajuato wordt al jaren geteisterd door geweld van rivaliserende drugsbendes. Vorige maand werden in een café in een andere stad in Guanajuato tien mensen doodgeschoten. Tussen januari en augustus van dit jaar zouden volgens de autoriteiten 2.115 mensen zijn vermoord in de regio.