Tienduizenden betogers in Parijs tegen hoge inflatie

In Parijs zijn zondag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de stijgende prijzen. De Parijse politie heeft het tegen Franse media over 30.000 betogers. Ook persbureau AFP telde zo’n 29.500 mensen, al spreekt de organisatie van de protestmars van ongeveer 140.000 aanwezigen.

De mars tegen „de hoge kosten van levensonderhoud” was opgeroepen door NUPES, de alliantie van linkse oppositiepartijen. De partijen willen een „betere verdeling van de rijkdom” in Frankrijk en trekken het beleid van president Emmanuel Macron in twijfel.

Voorman van de radicaal-linkse partij LFI Jean-Luc Mélenchon had het idee van een grootschalig protest in juli al aangekondigd. Mélenchon riep zondag ook op tot een „algemene staking” voor hogere lonen op dinsdag 18 oktober. Daarbij hebben zich meerdere vakbonden al aangesloten. Naar verwachting gaat die staking vooral merkbaar zijn in de transportsector en het openbaar vervoer.

Lees ook over de aanhoudende stakingen bij TotalEnergies: Oliestakingen Frankrijk gaan door ondanks overleg

Gele hesjes

Velen liepen zondag mee in de stoet in Parijs, onder wie ook Nobelprijswinnaar voor de literatuur Annie Ernaux. Ook waren er mensen met gele hesjes, een verwijzing naar de grootschalige protesten tegen de regering in Frankrijk in 2018. Volgens Franse media vreesde de politie zondag voor „gewelddadige ultralinkse betogers”. Er zouden een paar incidenten zijn geweest, zoals ingeslagen ruiten of vernielde reclameborden.

De onvrede over de hoge prijzen uitte zich afgelopen weken ook al in aanhoudende stakingen bij de Franse olieraffinaderij TotalEnergies, wat heeft gezorgd voor brandstoftekorten bij tankstations. De stakers eisen compensatie voor hun stijgende levenskosten, terwijl de oliebedrijven zelf recordwinsten maken dankzij de energiecrisis.