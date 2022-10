Teleurstelling in Kamer: ondanks ‘glashard veto’ wil kabinet toch naar Qatar

De Tweede Kamer wilde principes, het kabinet kiest liever voor pragmatisme. Volgende maand wil het kabinet aanwezig zijn bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, lekte dit weekend uit.

Er is nog geen definitief besluit genomen, maar Haagse bronnen bevestigen dat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) dit voornemen deze week bekend wil maken aan de Tweede Kamer.

Daarmee zou hij een oproep van de Tweede Kamer naast zich neerleggen. Die riep begin vorig jaar op tot een boycot, in een motie van de SP met steun van regeringspartijen D66 en ChristenUnie.

De twee coalitiepartijen zijn zich ertegen blijven uitspreken. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde de wens van de Tweede Kamer vorige maand nog een „glashard” veto. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers reageerde dit weekend direct op het uitgelekte kabinetsvoornemen. Hij noemde het een „teleurstelling” dat Nederland „een feest gaat meevieren” in een land waar „rechten van minderheden en levens van arbeidsmigranten weinig waard zijn”.

Meer dan 6.500 doden

Het sporttoernooi is vooral omstreden door de omstandigheden waarin gastarbeiders de afgelopen jaren moesten werken aan de bouw van stadions, hotels en wegen. Volgens de Britse krant The Guardian zijn in de rijke golfstaat meer dan 6.500 gastarbeiders om het leven gekomen sinds het in 2010 het WK binnenhaalde. Mensenrechtenorganisaties beschreven bouwterreinen in het land als ‘openluchtgevangenissen’, waar gastarbeiders slecht te eten krijgen en onderbetaald worden.

Maar het kabinet wil de relaties met Qatar niet beschadigen. Daarbij weegt zwaar dat het land een van de grootste exporteurs is van vloeibaar gas (lng). En dat Nederland alleen dreigt te staan in een boycot: nog geen enkele andere regering heeft hiertoe besloten. Ook was Qatar vorig jaar onmisbaar bij de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan, na de machtsovername door de Taliban.

Amnesty International: ‘Als je gaat, moet je je ook uitspreken. In het openbaar’

Toenmalig minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken, CDA) zei daarom eind vorig jaar al dat een boycot aankondigen onlogisch zou zijn. „Als je tegen de overbuurman zegt: ‘Ik vind eigenlijk dat u niet deugt, maar kunt u volgende week mijn planten water geven?’, dan is die combinatie een vrij lastige.”

Met oranje sjaaltje op de tribune

Het kabinet zou de Tweede Kamer nog enigszins tegemoet kunnen komen door niet de koning of premier, maar een minister te sturen. Het is vooralsnog onduidelijk wie er gaat.

Voor mensenrechtenorganisatie Amnesty maakt het niet uit of de regering iemand stuurt, en wie dat is. „Als het kabinet zich maar uitspreekt”, zegt woordvoerder Ruud Bosgraaf. „Niet alleen achter de schermen, ook in het openbaar. Je kunt daar niet alleen met een oranje sjaaltje op de tribune gaan zitten.”

Lees ook deze reportage: In de Golf is het leven niet beter, maar het salaris wel

Amnesty wil een compensatiefonds, waaruit benadeelde arbeidsmigranten en nabestaanden betaald worden. Wereldvoetbalbond FIFA en gastland Qatar zouden dat fonds moeten opzetten en vullen met minstens 440 miljoen dollar – gelijk aan het prijzengeld voor het WK.

Europese voetbalbonden, waaronder de Nederlandse KNVB, bepleiten zo’n fonds al bij de FIFA. Overheden kunnen intussen de druk op Qatar opvoeren, vindt Amnesty.

Dat fonds moet er niet alleen zijn voor de drie doden die de FIFA tot nu toe erkend heeft, zegt Bosgraaf. „Maar voor de tienduizenden doden, gewonden en mensen die hun loon niet of te laat hebben gekregen, of illegale vergoedingen moesten betalen om in Qatar te mogen werken.”