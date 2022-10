In de appgroep van aan het WK deelnemende landen, tikte Qatar een bericht.

Qatar: Jullie moeten deze TikTokker even liken.

Frankrijk: Waarom dat nou weer?

Qatar: Want hij promoot ons tenminste. Jullie zitten de hele tijd alleen maar te zeiken.

Duitsland: Wie?

Qatar: Arbeiders zus, arbeiders zo, zoveel dode arbeiders, slaven, slaven, slaven mensenrechten, boycot, blablabla.

Duitsland: Ik vroeg ‘wie’, niet ‘waarover’.

Qatar: Engeland, Nederland, Frankrijk, België, jullie allemaal. De grootste slavendrijvers van de geschiedenis. Onverwerkte issues zeker.

Frankrijk: Dit zijn andere tijden.

Qatar: Hebben jullie je slaven al gecompenseerd dan?

FIFA: Er wordt niemand gecompenseerd. Ik wil daar niks over horen.

Qatar: Die van jullie hebben niet eens mooie stadions gebouwd. Alleen op plantages gelummeld. En weet je hoeveel er onderweg doodgingen? Wij zorgen tenminste dat ze hier levend aankomen.

Duitsland: Welke TikTokker? Jezus.

Uruguay: Wat doet de FIFA hier?

Nederland: Dat is een whataboutisme. Plus: het is ‘tot slaaf gemaakte’ niet ‘slaaf’.

Qatar: In de Verenigde Staten eindigt om de dag een slachthuismedewerker in het ziekenhuis. Arbeiders dragen daar luiers omdat ze geen tijd krijgen om te pissen. Zeuren jullie tegen de VS? Nee. Wij worden gehaat omdat we anders zijn.

Duitsland: Hoe bedoel je, ‘anders’?

Ghana: Rijker.

Qatar: Omdat wij gewaden dragen en homo’s haten.

Engeland: 😀

België: 😀

Nederland: Een whataboutisme is als je het over iets ergs hebt en je trekt er iets anders bij dat ook erg is. Dan heb je het niet meer over het eerste erge.

Brazilië: Als jullie arbeiders in Qatar gaan compenseren, willen die van ons ook compensatie.

Engeland: Iedereen weet wat een whataboutism is.

FIFA: Niemand wordt gecompenseerd!

Qatar: Bij jullie is het net als hier. Gastarbeiders doen het vuile werk, worden in kleine kamers gepropt en uitgeknepen als sinaasappels. Uitzendbureaus verdienen eraan en als wij het doen is het ineens een probleem. Heb je die slachthuisarbeiders in Nederland gezien? En hoeveel door slaven gemaakte troep jullie allemaal bestellen?

Frankrijk: Dat is anders.

Nederland: Ook een whataboutisme…

Qatar: Als je rijkdom oneerlijk verdeelt, hou je nu eenmaal armen over. Die zijn de lul. Dikke pech. Zeur niet en laat bevoorrechte mensen lekker van het WK genieten. Stuur die Barbies maar hierheen.

Engeland: Voetbal is een volkssport.

Ghana: 😂

Senegal:😂

Uruguay:😂

Qatar: Zodra jullie je slaven gecompenseerd hebben, compenseren wij de onze. En vergeet je koloniën niet.

FIFA: Er wordt niemand gecompenseerd!

Duitsland: Moeten we Barbies sturen?

Qatar: Je ministertjes en koninkjes en zo. Die wil ik hier op de tribunes zien shinen, anders hoeven je zakenmannetjes ook niet meer te komen.

Nederland: Dat van ons is al te lang geleden. (👍🏽 van Frankrijk).

Engeland: Dat van ons ook. (👍🏽van Frankrijk).

Ghana: Gasten…

Qatar heeft de groep verlaten.

Engeland: Volgens mij is hij weg.

Duitsland: Weet iemand welke TikTokker hij bedoelt?