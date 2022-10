Orkest Achttiende Eeuw speelt bevlogen eerbetoon aan grondleggers Brüggen en Verster

Het Orkest van de Achttiende Eeuw toert met een dubbel-afscheidsprogramma. Het eert hun mede-oprichter en dirigent, de in 2014 overleden Frans Brüggen. Dat het oudemuziekensemble daarna verder kon, verder wílde, is voor een goed deel te danken aan hun tweede steunpilaar: directeur Sieuwert Verster, als goede vriend van Brüggen al betrokken sinds de oprichting in 1981. Verster nam 1 september afscheid. Ook hem eert het orkest nu.

Dat doet het met een mooie mix aan muziek, die op de eerste avond in De Doelen al bevlogen klinkt: Nymphes des Bois, door Josquin des Prez in 1497 geschreven als eerbetoon aan de in dat jaar gestorven componist Johannes Ockeghem, May door Louis Andriessen in 2019 geschreven als eerbetoon aan zijn goede vriend Frans Brüggen (tevens zijn laatste werk) en Mozarts Requiem.

Prachtige gelaagdheid

Daniel Reuss blijkt in alle drie weer een uitstekend koordirigent. Hij verliest geen moment oogcontact met zijn Cappella Amsterdam; elke inzet beeldt hij voor iedere stemgroep uit, met als resultaat een prachtige gelaagdheid in het koor. Het gevolg is wel dat Reuss het orkest grotendeels op automatische piloot laat spelen. De interpretatie die uit die automatische piloot klinkt, wortelt nu waarschijnlijk nog flink in Brüggens geest, maar dat zal verwateren. Het orkest verdient van een levende dirigent net wat meer liefde dan het nu krijgt.

Masa Spaan, programmeur klassiek van De Doelen, overhandigde Verster na afloop onder juichend applaus van de orkestleden een archieffoto van hem en Brüggen samen, die op groot formaat een plaats krijgt in de foyer. Verster is als orkestdirecteur inmiddels opgevolgd door Kate Rockett, maar blijft actief in het muziekveld, onder andere met zijn muzieklabel Attacca.

Tijdens de concerten in Amsterdam (18/10), Keulen (19/10) en Utrecht (20/10) speelt het orkest ook een nieuw werk speciaal voor Verster: Farewell van Martijn Padding.

Klassiek ‘Dubbel Eerbetoon’ van het Orkest van de Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss. Gehoord: 13/10, De Doelen Rotterdam. Nog te horen: 18/10 Amsterdam, 20/10 Utrecht, diverse locaties in Duitsland en België. Inl: orchestra18c.com ●●●●●