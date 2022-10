Lezen op eigen risico: zo kom je soms iets te weten over jezelf

Niets is fijner dan tot diep in de nacht Agatha Christie lezen, met Hercule Poirot of Miss Marple als gezellige hoofdfiguren. Of de heerlijke, nieuwe Cormoran Strike-roman van J.K. Rowling. Detective, zowel het spanningsverhaal als de speurende mens, biedt zo op het oog comfort food. Toch is het oppassen met het bedrieglijke, aan het Engels ontleende ‘detective’ — het is een woord vol ironie en gevaar.

Sommige taalkundigen vinden het een overbodig woord en bevelen het gebruik van ‘speurder’ of ‘rechercheur’ of ‘speurdersroman- of verhaal’ aan. Toch vangt juist ‘detective’ een bepaalde subversieve lading. Dat zit ’m in de crux van zulke verhalen, in de onthulling waar, als we eerlijk zijn, wij noch de personages op zitten te wachten.

Neem Oedipus, „detective in zijn eigen moordzaak”, zoals classicus Piet Gerbrandy hem beschrijft. Oedipus, te vondeling gelegd, trouwt jaren later nietsvermoedend met zijn moeder nadat hij zijn vader heeft gedood.

Nietsvermoedend, inderdaad. Zelden zien we de waarheid aankomen, des te harder is haar impact. In een nawoord uit 2008 bij een uitgave van Sofokles’ stuk vangt Gerbrandy de betekenis van ‘detective’: „In een wereld die onder hoogspanning abstract leerde denken smeedden de Attische tragici hun geniale vinding: de hechte plot. Ontelbare wederwaardigheden uit een chaotisch leven bleken te kunnen worden teruggebracht […] tot een centraal conflict dat geen franje duldde.”

Dit zien we ook in het recherche-onderzoek naar de dood van een detective, Peter R. de Vries. In een uitgelekt, afgeluisterd telefoongesprek zegt een verdachte, Christopher W. (24), dat de journalist-speurder „overal zijn neus in stopte waar hij die niet moest stoppen”. En: „Daarom hebben ze hem geschoten.”

Daar heb je het: motief. De simpele waarheid. In dit geval zagen we de reden voor de moord aankomen. Maar die is zo luguber, zo schokkend dat ook wij getroffen zijn. Zo resoneert in deze zaak bij uitstek ‘detective’: een hechte plot met een speurende held die duistere daden blootlegt.

Hiermee komt een interessant neveneffect van ‘detective’ naar voren, namelijk schaamte. De speurder onthult pijnlijke informatie. Dit zien we bij Oedipus, bij Agatha Christie en vooral ook in Rowlings detectiveserie over Cormoran Strike en zijn partner Robin Ellacott. Strike walgt van een middenklasse verpest door snobisme en valse politieke correctheid, Robin moet dagelijks giftige mannen van zich af slaan.

Verhalen als deze vertellen ons zonder poespas iets over onszelf dat we niet wisten, dat we gênant vinden, wij die leven in zalige onwetendheid. De speurdersroman doorbreekt dit. Gezellige nachten met zo’n pocket? Nee, de beste detectives bevatten een bijsluiter: lezen op eigen risico.