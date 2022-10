Iraniërs in Nederland: ‘Als westerling wil je dat het, húp, zo voorbij is – maar dit kost tijd’

Mardjan Seighali is al 32 jaar niet in Iran geweest. Vanwege het risico – ze is in 1990 gevlucht voor het regime van de ayatollahs en staat er te boek als mensenrechtenactivist. Ze zou haar familie en zichzelf in gevaar kunnen brengen. Maar ook uit principe – Seighali wil niet op bezoek bij het regime dat ze ontvluchtte.

Dus volgt ze het nieuws over de protesten in Iran tegen het islamitische regime en het politiegeweld vanuit Nederland, voor zover mogelijk. „Veel Iraniërs hebben geen toegang meer tot internet. Gelukkig glippen er af en toe filmpjes naar buiten over de protesten. Ik heb al drie weken geen contact kunnen maken met mijn familie. Bellen lukt niet, via internet lukt het ook zelden.”

Beelden van jonge Iraanse vrouwen die zonder de verplichte hijab (hoofddoek) over straat gaan, worden keer op keer herhaald op sociale media. En van de politie die op de demonstranten in slaat. Uit solidariteit voor de protesten kwamen zondag duizend mensen bijeen op de Dam in Amsterdam.

Het protest zondag op de Dam in Amsterdam. Foto Simon Lenskens

Aanleiding voor de dagelijkse protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die in september was opgepakt – omdat er een haarlok onder haar sluier vandaan kwam – en in detentie overleed. De protesten zijn overal. In steden én dorpen, zegt Mardjan Seighali.

Het is een hoopvolle ontwikkeling, vindt schrijver en filmmaker Parham Rahimzadeh (32), een van de Iraniërs die in Nederland wonen. „Dit is het begin van het einde. Maar het duurt lang in Iran.”

Rahimzadeh kwam als baby met zijn ouders naar Nederland. Zijn vader, civiel ingenieur, was getraumatiseerd doordat hij moest vechten aan het front, tegen Irak. Rahimzadeh: „Ik heb verschillende opstanden in Iran gezien, op afstand: in 2009, in 2019, en nu in 2022. De frequentie stijgt. De mensen zijn zo boos – ze kúnnen niet langer. Ze leven al 44 jaar onder repressie en al jaren in armoede. Ze hebben niks meer te verliezen.”

Onvoorspelbaar

Ook Anna Nooshin (35), een Nederlands-Iraans fotomodel en influencer, volgt het nieuws dagelijks. Ze heeft een kleine familie, vertelt ze, „maar eigenlijk woont iedereen nog in Iran. Mijn tante probeer ik wekelijks te spreken, meestal via WhatsApp. Soms gaat dat moeilijker doordat ze afhankelijk is van haar VPN-verbinding. Zij vertelt me dat de situatie op straat onvoorspelbaar is. Er hangt een soort spanning in de lucht die ze nog niet eerder heeft ervaren.”

Mardjan Seighali: „Als westerling wil je dat het, húp, zo voorbij is, opgelost. Maar dit kost tijd. Dit zijn stappen in de goeie richting. Dit is echt een revolutie.”

Anna Nooshin: „Het is belangrijk te onthouden dat de onrust en onvrede niet nieuw zijn: we vechten al sinds 1979 voor meer vrijheid. Wat wel nieuw is, is dat de rest van de wereld deze strijd erkent.”

Het officiële reisadvies van Buitenlandse Zaken is sinds 7 oktober code rood: ‘Reis niet naar Iran, wat uw situatie ook is.’ Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) liet die dag voor de tv-camera’s weten „grote zorgen te hebben over wat daar aan de hand is op het gebied van mensenrechten. Ik heb eerder mijn collega in Iran hier al op aangesproken. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de dood van de jonge vrouw”.

„Een ‘onafhankelijk onderzoek’ naar doden, zoals Amini, zal nooit onafhankelijk zijn”, zegt Seighali. Ze vindt het hoog tijd dat Hoekstra de Iraanse ambassadeur wegstuurt.

Keuzevrijheid

De verplichte hoofddoek is een zeer zichtbare uiting van de macht van de ayatollahs, zegt filmmaker Rahimzadeh. Hij gruwt van die verplichting. „Er is geen keuzevrijheid in Iran. Dát is wat mensen willen. Vrouwen die vrijwillig een hoofddoek dragen, willen dat andere vrouwen dat kunnen weigeren. Vrouwen die onvrijwillig een hoofddoek dragen, willen het recht dat niet te doen.” Zelf is Rahimzadeh moslim, al doet hij niet zo veel aan zijn geloof. „Maar dat hoeft ook helemaal niet.”

Shirin Musa, oprichter en directeur van Femmes for Freedom, een Nederlandse stichting die zich inzet voor huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, draagt een hoofddoek. Maar ze vindt dat elke vrouw zelf moet weten of ze dat doet. Ze heeft verre familie in Iran. „Wat ik ontroerend vind, is dat de protesten van heel veel Iraniërs zijn, niet alleen van vrouwen. De protesten zijn tegen dictatuur, theocratie, slechte leefomstandigheden, inflatie, corruptie, ongelijke verdeling van de welvaart. Het leven daar is op alle mogelijke manieren onmogelijk.”

Ze zegt dat de discussie moet gaan over de situatie in Iran – „Cut the ties with the regime!” – en niet om de wereldwijde actie van het „afknippen van je haar”, zoals minister Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD) vorige week deed uit „solidariteit” met de Iraanse demonstranten.

Banktegoeden bevriezen

Hoe gaan westerse landen mensen in Iran bijstaan, vragen ze zich af. Volgens Rahimzadeh zou het goed zijn banktegoeden van de geestelijke elite uit Iran in het westen te bevriezen. „Ze hebben huizen en geld in het buitenland. Net als leden van de Russische elite.”

Nooshin: „Ik probeer hoopvol te blijven en zie hoe sociale media hun werk doen en er bewustzijn wordt gecreëerd. Tegelijkertijd hoop ik op sancties, veranderingen in de politieke sfeer en mensenrechtenorganisaties die druk kunnen zetten op het regime. Nederland kan Iraanse demonstranten misschien niet direct helpen, maar het geluid kan worden verspreid.”

Met medewerking van Wafa Al Ali

