Het kan: een podcast maken zonder geluid

De podcast is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk medium voor achtergronden bij het nieuws. Maar voor de circa 1,5 miljoen Nederlanders die doof of slechthorend zijn is dit genre onbereikbaar. Dat moet anders, vindt conceptontwikkelaar Geert-Jan Strengholt, die samen met eindredacteur Annelies Termeer leiding geeft aan VPRO Medialab. Met zijn 61 jaar is hij al 17 jaar de motor van digitale vernieuwing bij de VPRO.

Medialab verkent samen met innovatieve bedrijven en start-ups wat nieuwe technologieën kunnen betekenen voor de publieke omroep. Aanvankelijk werd gewerkt vanuit een oude Philipsfabriek in Eindhoven, nu ontmoeten we elkaar in het kleurige doolhof van Villa VPRO in Hilversum waar het team sinds 2019 huist. Het nieuwste project heet Doofpod, een webapp die de bestaande podcasts van de NPO in een geheel nieuwe vorm ontsluit voor doven en slechthorenden. Aansluitend verschijnt er een handleiding voor podcastmakers zodat zij weten hoe ze hun producties geschikt kunnen maken om in de Doofpod-app af te kunnen spelen. Maar zover is het nog niet.

De podcast Bob van VPRO Medialab in een prototype van de Doofpod-app.

„We begonnen dit project met de vraag hoe de podcast van de toekomst eruit zou moeten zien”, vertelt appdesigner Delyan Pragov in het Engels. De hip bebrilde eind-dertiger is van oorsprong Bulgaar en sinds een paar jaar naast zijn werk voor Medialab ook verantwoordelijk voor de vormgeving van vpro.nl.

Geert-Jan Strengholt vult aan: „Onze designer Marie van Driessen is zelf doof en baalde dat media niet altijd toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden. Toen zijn we doven en slechthorenden gaan interviewen. Sommige mensen bleken helemaal niet te weten wat een podcast is, en anderen zeiden: ‘Ik heb nog nooit een podcast kunnen luisteren, dus ik weet niet wat ik mis.’

„We ontdekten al snel dat die gemeenschap niet uniform is en dat er verschillende wensen leven. Mensen die plots en laat doof geworden zijn hebben nog de Nederlandse taal als moedertaal, dus zij kunnen ondertiteling goed volgen. Maar mensen die vanaf hun geboorte doof zijn hebben gebarentaal als moedertaal. Ook tussen mensen die slechthorend zijn zitten enorme gradaties. Mensen die bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid restgehoor hebben kunnen best een gewone podcast luisteren, als ze daar wat hulp bij krijgen, bijvoorbeeld door ondertiteling. Terwijl we voor mensen die doof zijn een totaal nieuw product moeten verzinnen waar geen enkel geluid aan te pas komt.”

De afgelopen maanden werkte Medialab aan een prototype van Doofpod. Een aflevering uit de populaire podcastserie Bob, over het verleden van de dementerende Elisa, kan in dit prototype via een laptop of smartphone worden afgespeeld in een podcast-speler. „In het begin kozen we voor de eenvoudigste oplossing door een visuele transcriptie aan het geluid van de podcast toe te voegen, zodat men het gesprokene kon (mee-)lezen”, vertelt Strengholt. „Geen ingedikte ondertitels, waarin de rijkdom van de taal vaak verloren gaat, maar een mooie ‘vertaling’. Maar zodra we daar aandachtiger naar keken beseften we dat lezen en luisteren twee verschillende snelheden nodig hebben. Daarom hebben we op een zeker moment het geluid, de podcast zelf, weggelaten. Maar bij het testen bleek dat slechthorenden de audio toch misten. Nu gaan we zoeken naar een oplossing waarbij we die sporen op een nieuwe manier kunnen verbinden zodat het bruikbaar wordt.”

Het huidige prototype van Doofpod bestaat uit witte en gele tekst op een zwarte achtergrond. Vanwaar de keuze voor die kleuren?

Pragov: „Toegankelijkheid betekent ook leesbaarheid, dus je moet voldoende contrast hebben tussen de voorgrond en de achtergrond. We besloten om voor de voice-over andere kleuren en lettertypes te gebruiken dan voor de dialoog. Maar het is ingewikkeld, want hoe je kleur ervaart wordt cultureel bepaald. De kleur zwart wordt in West-Europa geassocieerd met begrafenissen, maar in China wordt daar de kleur wit voor gebruikt. Misschien is het een goed idee dat makers of gebruikers zelf besluiten welke achtergrondkleur ze kiezen.”

Naast transcriptie van de gesproken tekst wordt in de app tussen haakjes achtergrondgeluid of muziek beschreven. In het prototype las ik zinnen als: ‘Muziek zomert zwoel verder’ en ‘Onheilspellende tonen duwen donkere wolk in beeld.’

Je kan geluid dat door een raam naar binnen komt ook vertalen als een warme bries Geert-Jan Strengholt VPRO Medialab

Strengholt: „Omschrijvingen van geluid voor doven en slechthorenden zijn vaak nietszeggend of slaan de sfeer dood. Dan staat er bijvoorbeeld: ‘mensen praten in het café.’ Wij hebben met een schrijftolk gewerkt. Het viel ons op dat er vaak audiotermen gebruikt worden die mensen die al een leven lang doof zijn, niets zeggen. Want weet je wat ‘zielige muziek’ is, als je nog nooit muziek hebt gehoord? We probeerden termen te kiezen die verwijzen naar kleur, smaak of tastzin. Want als je nooit iets hebt horen kraken weet je niet hoe dat klinkt, maar je weet wel wat een ruw oppervlak is, want dat kun je voelen. Als je wil vertellen dat er geluid door een raam naar binnen komt op een warme zomeravond, kun je dat ook vertalen als een warme bries. In plaats van te refereren aan geluiden die wij als horenden kennen, geloven we dat poëzie veel krachtiger kan werken. Want dat prikkelt de verbeelding.”

Wat is het belangrijkste inzicht tot nu toe?

Strengholt: „Dat vrijwel iedereen de aflevering te lang vond.”

Pragov: „Bij een podcast als deze, van veertig minuten, wordt de transcriptie sowieso langer dan de gesproken tekst. Het is te vermoeiend om zo lang gefocust op een scherm te lezen.”

Strengholt: „Bij een traditionele podcast kun je rustig ergens gaan zitten mijmeren, maar hierbij ben je zelf actief bezig. Bovendien bleek uit feedback van gebruikers op een prototype dat de meesten de app gewoon thuis achter de computer aanzetten, en niet casual op hun mobiele telefoon. Dat laatste hadden we blindelings aangenomen.

„Een kwartier lijkt me de maximale lengte. Als je dat weet, kun je daar bij een nieuwe podcastproductie al rekening mee houden. We laten ons graag inspireren door iemand als Niels ’t Hooft, die de app Immer heeft ontwikkeld, waarin hij boeken recenseert. Hij komt uit de hoek van de literaire games en heeft onderzocht hoe je de leeservaring op een mobiele telefoon prettig en minder vermoeiend kan maken.”

VPRO Medialab is niet de enige organisatie die experimenteert met nieuwe vormen van podcasts, toont Strengholt op zijn laptop. Zo ontwikkelt de BBC adaptieve podcasts, waarbij mensen die naar een voetbalwedstrijd luisteren in een app kunnen kiezen om de stem van de commentator harder te laten klinken dan het stadiongeluid. Vox Media maakte van de podcast More Than This een soort longread waar de gebruiker zelf doorheen kan scrollen. „Ze maken grafische grapjes met doorhalingen en correcties en je kunt als gebruiker de achtergronden aanpassen.”

Strengholt klikt het programma Hands Up! aan, dat KRO-NCRV recent ontwikkelde voor dove kinderen. „Dat noemen zij Vodcast – een podcast met visuele ondersteuning. De gesproken tekst laten zij door kunstmatige intelligentie omzetten in beeld. Aan de rechterkant staat een doventolk in beeld om alles te vertalen.”

Waarom kiest u hier niet voor?

„Hiermee geef je het over aan kunstmatige intelligentie, en ik denk niet dat de makers van Bob zitten te wachten op een ongecontroleerde visuele weergave van hun verhaal. KRO-NCRV kwam tot de ontdekking dat het ongelooflijk bewerkelijk was. Bij AI denk je al snel: die doet alles voor mij, maar in de praktijk moet je veel voorbereiden en bijsturen.”

Inmiddels heeft u Doofpod getest met een panel van driehonderd mensen. Van welke aannames moest u afscheid nemen?

Pragov: „Dat kleuren het verhaal kunnen versterken. We dachten: deze passage is heel gevoelig, misschien moeten we bij een zachte stem ook zachte vormen of kleuren toevoegen, zodat de kijker de emotie kan volgen. We experimenteerden met allerlei lijnen, vormen en lettertypen, maar het werkte niet. Het leek ons interessant om de geluidsgolven achter de tekst te laten meebewegen. Maar dat zorgde ook voor verwarring. We moesten de boel juist subtieler maken om mensen het verhaal te laten volgen.”

Strengholt: „Niet alle zintuigen hoeven continu geprikkeld te worden.”

De hoofdpersoon van Bob is een oudere dame. Bent u in de verleiding gekomen om haar foto te tonen wanneer ze aan het woord is?

Pragov: „Nee, want met een foto geven we de kijker een heel concreet beeld. Wij willen liever dat kijkers zich zelf in hun hoofd een beeld van die vrouw gaan vormen. Als je foto’s gebruikt wordt het gewoon weer een video. Wij proberen juist een nieuwe vormtaal te ontwikkelen.”

VPRO Medialab hoopt de app Doofpod plus de handleiding voor podcastmakers in de lente van 2023 te kunnen lanceren. Het plan is om de app zo te ontwerpen dat deze internationaal toepasbaar is.