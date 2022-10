Harrie Lavreysen doet ‘iets zieks’ met vierde wereldtitel op rij

Beter dan ooit is hij, beaamde baansprinter Harrie Lavreysen nadat hij de Australiër Matthew Richardson twee keer met overmacht had verslagen in de finale van de WK. Zijn vierde wereldtitel op rij, net als Piet Moeskops van 1921 tot en met 1924. De Loosduinse sprintlegende voegde er in 1926 nog een vijfde keer goud aan toe. „Ik merk wel dat ik iets zieks doe, maar het blijft onwerkelijk, zei Lavreysen na afloop op de uitverkochte piste in Saint-Quentin-en-Yvelines, waar in 2024 om de olympische titels wordt gestreden. „Dit is mijn baan.”

Lavreysen (25), vorig jaar ook al olympisch kampioen op de sprint en de teamsprint, won eerder dit WK voor de derde keer goud op het onderdeel keirin. In totaal staat hij nu op elf wereldtitels, net als Brit Chris Hoy. De voormalige topsprinter, bij het WK als analyticus voor de BBC, had louter lof voor Lavreysen. „Het is een eer om nu op gelijke hoogte te staan met zo’n kampioen. Harrie komt misschien wel tot twintig wereldtitels. Hij is een machine, heeft nooit een slechte dag. Vroeger maakte hij misschien in één van de tien races nog een foutje, maar nu eigenlijk nooit meer. Harrie is een complete sporter.”

Bij de vrouwen veroverde Steffie van der Peet zondag brons op het onderdeel keirin. De Duitse Lea Sophie Friedrich was net als vorig jaar de beste, voor de Japanse Mina Sato die een jaar geleden in Roubaix ook al het zilver pakte. Van der Peet werd na een fotofinish als derde geklasseerd voor de Française Mathilde Gros. Shanne Braspennincx, de regerend olympisch kampioene op het onderdeel, werd zesde op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. (NRC, ANP)