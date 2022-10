In een nieuwe week vol deprimerend nieuws over de staat van de wereld, was er in ieder geval íéts positief: mijn zelftest. Ik bleek aan de beurt voor ronde drie. De vorige twee keren kondigde corona zich nadrukkelijk aan via algehele malaise, nu was het een onaangenaam verrassingsbezoek. Een week eerder nog had ik mijn vierde vaccinatie gekregen. Maar die had dus niet mogen baten, mijn antistoffen een stel overhaast gemobiliseerde Russen. Dus lagen daar twee niet te ontkennen streepjes op mijn bureau.

Ik had geen klachten. Achteraf: lichte hoofdpijn, maar die heb ik vaker. De enige reden dat ik mezelf testte, was uit zorg voor mijn vader, met wie ik zou gaan eten. „Waarom heb je je in vredesnaam getest?”, vroeg hij aan de telefoon toen hij al op de Dam stond. „Ik dacht dat vind ik netjes, voel ik me prettig bij.”

Ik kreeg ook verder geen klachten. De eerste keer corona smaakte wijn nog een maand naar appelsap en rook ik overal uitlaatgassen. De tweede keer, afgelopen maart, was ik slechts een dagje ziek maar werd ik na een aantal dagen isolatie opgeslokt door mij vreemde paniekaanvallen. Nummer drie was een lesje geduldig uitzitten. Netflix, klusjes, berusting.

Binnenzitten echt alleen omdat het hoort, een collega – zelf kwetsbaar – noemde me een „voorbeeld”, waar ik om moest lachen. Dat is toch de minimale moeite? Maar de afgelopen week bleek ik me drukker te maken over het besmetten van anderen dan zij over besmet raken. Ik waarschuwde de jongen die mijn boodschappen kwam bezorgen, die van PostNL, die van Marktplaats die erop stond toch uit Volendam te komen. „Ik ben niet zo bang voor corona hoor”, zei hij. Die heeft een gezond vertrouwen in de wetenschap, dacht ik eerst. Daarna: ah, of hij gelooft er gewoon niet in. Ik waarschuwde de vriend op wiens verjaardag ik zou komen de dag dat ik uit isolatie mocht, om op het feest te horen dat ze het niet eens erg hadden gevonden als ik was gekomen mét corona. Hadden ze het weer even gehad.

Ik ben die slappe deugneus van een burger op wie de regering vertrouwt, terwijl ze zelf, zo bleek deze week nog maar weer eens, de maatschappij ontwrichtte met ingrijpende maatregelen waarvan nog stééds niet duidelijk is welk nut ze hadden, een hele jonge generatie de al overvolle ggz in sturend. Spaghetti-tegen-de-muurbeleid, nogmaals bevestigd. Maar mijn levenslange angst voor een schuldgevoel, mijn knagende geweten, wint het altijd van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik laat de 10 euro die ik op straat vind liggen, omdat die niet van mij is, ik zou geen blik tomatensoep tegen een Van Gogh gooien omdat ik het, los van het schilderij zelf, zonde vind van de soep.

Maar ik snap heel goed dat de angst voor corona er bij de meesten uit is, afgestompt of murw gebeukt, zeker nu het verbleekt bij andere ellende. Dan te bedenken dat ik me normaal nooit zou hebben getest met een lichte hoofdpijn. Ik had de hele week geleefd in zalige onwetendheid. Wat me sowieso in deze tijden heerlijk zou lijken. Maar juist omdat de rest van mijn hoofd soms zo’n rommel is, houd ik mijn geweten het liefst schoon.

Frank Huiskamp vervangt de komende maandagen Marcel van Roosmalen.