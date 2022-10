Ex-AIVD’er deed beveiliging site De Correspondent

Bij het journalistieke platform De Correspondent was van 2016 tot 2021 een ex-AIVD’er verantwoordelijk voor de beveiliging van de site, het mailverkeer en de opslag van soms zeer vertrouwelijk bronmateriaal. Hoofdredactie en redactie van De Correspondent wisten niet dat de medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Op de LinkedIn-pagina van de ex-AIVD’er staat zijn hele carrière, met uitzondering van zijn baan bij de geheime dienst. „Dat is namelijk staatsgeheime informatie, is mij verteld”, reageert hij. De ex-medewerker bestrijdt dat hij een infiltrant was. „Als baanhopper wilde ik gewoon wat anders.” Hij zegt geen contacten te hebben gehad met de dienst toen hij bij De Correspondent werkte.

Toenmalig lid van de hoofdredactie Maurits Martijn hoorde pas onlangs over het geheime verleden van de man. „Wij hadden het natuurlijk moeten weten, dan hadden we een afweging kunnen maken.”

De ex-AIVD’er zegt dat hij bij de inlichtingendienst niet aan de operationele kant zat. „Ik heb er software ontwikkeld ter ondersteuning van de interne processen van de organisatie.” Hij zegt zijn directe collega’s wel te hebben verteld van zijn verleden. „Maar het kan goed zijn dat de redactie en de hoofdredactie het niet wisten.”

„Wel of geen infiltrant, als we dit hadden geweten was hij niet binnengekomen”, zegt Dimitri Tokmetzis die voor De Correspondent schreef over surveillance en hackers. „De man had toegang tot al onze vertrouwelijke bronnen. Dat risico hadden we nooit genomen, als we zijn achtergrond hadden gekend.”

Volkskrant en nrc.next

Ook andere media blijken medewerkers te hebben (gehad) die eerder bij een geheime dienst werkten, maar daar waren de hoofdredacties wel op de hoogte van hun verleden. Zo ging een ex-AIVD’er in 2006 aan de slag op de redactie van nrc.next. Bekend is ook dat het hoofd communicatie van de AIVD in 2008 journalist bij de Volkskrant werd.

Toenmalig chef van nrc.next Hans Nijenhuis bevestigt dat hij bekend was met de AIVD-achtergrond van de journalist die bij nrc.next kwam werken. „Next was een nieuw concept”, legt Nijenhuis uit. „We wilden niet meer alleen historici en juristen als journalisten. We zochten iets anders.” De ex-AIVD’er vertrok na acht maanden bij de krant.

Zaterdag berichtte NRC dat de AIVD en MIVD (de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) systematisch journalisten werven als bron, informant of zelfs als spion. Een aantal van hen, werkzaam in onder meer het Midden-Oosten, loopt daardoor gevaar. De Nederlandse Vereniging van Journalisten pleit voor een ‘ronselverbod’.