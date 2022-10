‘Erdogan voelt zich thuis tussen sterke mannen uit het Oosten’

Daar liepen ze dan, arm in arm. De Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan gedroegen zich op de top van de Shanghai Cooperation Organization vorige maand in Oezbekistan als twee oude vrienden. Een video van het moment werd verspreid door regeringsgezinde Turkse media om te onderstrepen hoe hecht de relatie is. Maar de timing was pikant. Terwijl het Russische leger zware verliezen leed in Oekraïne, en Poetin onder vuur lag van India en China vanwege de gevolgen van de oorlog, betuigde Erdogan onomwonden zijn steun aan de geïsoleerde Russische leider.

De Russische invasie van Oekraïne heeft niet geleid tot een herziening van de pro-Russische koers die Turkije de laatste jaren vaart, zoals sommige analisten voorspelden. In westerse hoofdsteden leefde even de hoop dat ‘de verloren zoon van de NAVO’ door de oorlog weer in Amerikaanse armen zou worden gedreven. Maar Erdogan koos voor een delicate evenwichtsoefening. Aan de ene kant verkoopt hij drones aan Oekraïne en weigert hij de illegale Russische annexatie van de Krim en het oosten van Oekraïne te erkennen. Aan de andere kant loopt hij arm in arm met Poetin in Samarkand.

Erdogan en Poetin liepen in september arm in arm door Samarkand op de top van de Shanghai Cooperation Organization. Foto Turks presidentschap via AP

„De oorlog toont dat Erdogan zich noch totaal kan afkeren van het Westen noch volledig kan richten op het oosten”, zegt Suat Kiniklioglu, voormalig parlementariër van Erdogans AKP en woordvoerder van de buitenlandcommissie (2007-2011). „Hij is in feite veroordeeld tot die evenwichtsoefening. Ik moet toegeven dat het hem tot nu toe ook vrij goed afgaat. Hij zei vanaf het begin van de oorlog dat hij Oekraïne noch Rusland wilde verliezen. Want de economische situatie in Turkije is buitengewoon slecht. Hij probeert economisch en politiek zo veel mogelijk te profiteren van dit conflict.”

Kiniklioglu is een onafhankelijk analist en publiceerde in maart een rapport over ‘Eurazianisme in Turkije’ voor het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken. Dit is een van oorsprong Russische ideologie die Erdogans pro-Russische en autoritaire koers van de afgelopen jaren legitimeert. Turkse Eurazianisten staan zeer wantrouwend tegenover het Westen, en bepleiten strategische autonomie, waarbij Turkije nauwer samenwerkt met Rusland en China. Ze verachten westerse waarden als democratie en mensenrechten, en bewonderen Poetins autoritaire, nationalistische bewind.

„Wat Rusland zo aantrekkelijk maakt is de wijdverbreide aanbidding van de staat in de Turkse politieke cultuur”, zegt Kiniklioglu. „Eurazianisten bepleiten een sterke staat met een sterke leider. Door Turkije te richten op Rusland en China, gaf Erdogan in feite ook een boodschap af over het binnenlandse politieke systeem. Een draai naar het Westen betekent democratie, mensenrechten en vrije pers. Kijk naar de leiders van de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization. Dat zijn allemaal sterke mannen die niets moeten hebben van democratie, transparantie en verantwoording afleggen.”

Even hoopte het Westen dat ‘de verloren zoon van de NAVO’ zou terugkeren

De huidige koers staat in schril contrast met de tijd dat Kiniklioglu in het parlement zat. Toen werd Turkije in het Westen gezien als voorbeeld dat democratie en islam wél konden samengaan. „Een van de redenen dat ik lid werd van de AKP was dat de partij pro-Europees was. Ik ben een democraat en wilde dat mijn land lid zou worden van de Europese Unie en de kwaliteit van zijn democratie zou verbeteren.” Maar Erdogan keerde zich uiteindelijk af van het Westen om een hele reeks redenen, waaronder het vastgelopen EU-toetredingsproces, de gevolgen van de Arabische Lente, en de oorlog in Syrië.

Lees ook Erdogan wil zowel Moskou als Kiev te vriend houden

„Onderschat daarbij de rol van Erdogans wereldbeeld niet, dat sterk geworteld is in de politieke islam, en zeer argwanend staat tegenover het Westen”, stelt Kiniklioglu. „Volgens critici was Erdogans pro-Europese koers nooit oprecht, en gebruikte hij de door de EU opgelegde hervormingen slechts om de politieke invloed van het leger terug te dringen, zodat conservatieve islamisten de overhand zouden krijgen over de oude seculiere elite. Maar het definitieve oordeel is nog niet geveld over zijn precieze motieven om zich van Europa af te wenden en te worden wat hij nu is.”

Gülen

De mislukte coup in 2016 vormt een kantelmoment. De Russische eurazianist en ‘Kremlin-ideoloog’ Alexander Doegin was op de dag van de staatsgreep in Ankara, waar hij interviews gaf over de toenadering tussen Turkije en Rusland. De toenadering bracht Rusland een stap dichter bij het vervullen van Doegins droom om de Amerikaanse wereldorde te ontmantelen, deels door Turkije los te weken van de NAVO en een ‘Russisch-islamitisch pact’ te sluiten.

Doegin had vooral goede relaties opgebouwd met de Vaderland Partij, een eurazianistische splinterpartij die na de couppoging onevenredig veel invloed kreeg. Want Erdogan hield niet alleen de moslimgeestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de coup, maar ook de CIA – een complottheorie die Moskou maar al te graag voedde. „Daarom sloot hij een informele alliantie met de Vaderland Partij, aartsvijand van de Gülenisten”, zegt Kiniklioglu. „Hij liet een groep eurazianistische officieren vrij die door Gülenistische rechters tot lange celstraffen waren veroordeeld in een poging de politieke invloed van het leger te breken. Het was een soort ironie van de geschiedenis.”

Hoewel deze officieren een marginale politieke stroming vertegenwoordigen, hebben ze grote invloed op het buitenlandbeleid en het publieke debat in Turkije. „Avond aan avond worden de tv-schermen gedomineerd door generaals en admiraals die het nieuws duiden met hun anti-westerse en pro-Russische blik”, zegt Kiniklioglu. Het effect daarvan bleek uit een recente peiling van het Turkse bureau Metropoll: 48 procent van de respondenten hield de Verenigde Staten en de NAVO verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne. Slechts eenderde gaf Rusland de schuld.

Lees ook Op de ‘grootste bijeenkomst van Turkse volkeren’ worden broederschap en de nomadische cultuur gevierd

Turkije vormt een vruchtbare voedingsbodem voor eurazianistische ideeën omdat ze aansluiten bij lang bestaande anti-westerse sentimenten. „Die verergerden dankzij de tolerantie voor deze eurazianistische kringen, en de retoriek van de regering dat Turkije een islamitisch land is, dat nooit zal worden geaccepteerd door Europa”, meent Kiniklioglu. „Dit gevoel van afwijzing en niet te kunnen voldoen aan de normen van het Westen, heeft een lange geschiedenis in Turkije. Maar wat de afgelopen jaren is veranderd, is dat die sluimerende anti-westerse gevoelens doelbewust worden gecultiveerd en aangewakkerd door de regeringsgezinde media en de eurazianisten.”

Pragmatische leider

Het zal moeilijk worden om die anti-westerse geest terug in de fles te krijgen. Maar Kiniklioglu acht Erdogan daar wel toe in staat. „Ik heb van nabij gezien hoe hij tientallen miljoenen conservatieve Turken in het Europese kamp kon krijgen. Hij heeft grote invloed op de Turkse samenleving. En hij is een pragmatische leider. Hij houdt het verloop van de oorlog goed in de gaten. Als hij ruikt dat de situatie zich tegen Rusland keert, zal hij snel meer pro-Oekraïense standpunten innemen. Want het is niet in het belang van Turkije dat Rusland zegeviert. Turkije heeft Oekraïne altijd gezien als tegenwicht tegen Rusland in de Zwarte Zee.”

Daar is vooralsnog geen sprake van. Op de top in Samarkand sprak Erdogan zijn wens uit om lid te worden van de Shanghai Cooperation Organisation, die is opgericht als tegenhanger van de NAVO. Kiniklioglu denk niet dat het zo ver komt. „Rusland zei dat als Turkije lid wil worden, het uit de NAVO moet stappen. Maar dat zal nooit gebeuren. Erdogan begrijpt het belang en de waarde van de NAVO. Maar hij zal wel naar die toppen blijven gaan, en veel fotomomenten met Poetin hebben. Zolang het aandacht krijgt in het Westen, en hij laat zien dat Turkije alternatieven heeft, is zijn doel bereikt.”

Turks-Russisch gasknooppunt Turkije gaat samen met Rusland een distributiecentrum voor aardgas bouwen in het Europese gedeelte van het land, zei president Erdogan vrijdag in een gesprek met Turkse journalisten. Turkije heeft twee leidingen voor Rusisch gas. Een daarvan, het in 2020 in gebruik genomen TurkStream, komt ten noordwesten van Istanbul aan land. De aankondiging volgt op Erdogans ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin, donderdag in Kazachstan. Daar had Poetin al gezegd dat hij van Turkije een knooppunt wilde maken voor de export van Russisch gas naar onder meer de Europese Unie, als alternatief voor de gasleidingen Nord Stream 1 en 2, die vorige maand door sabotage werden getroffen. Er bestaan sterke vermoedens dat Moskou achter die aanslagen zit. Het Turks-Russische plan „slaat nergens op” nu Europa zijn afhankelijkheid van Russisch gas juist afbouwt, had een woordvoerder van de Franse president Macron donderdag al laten weten in een reactie aan persbureau AFP.