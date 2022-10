Een ganzenhoedster en een koningszoon, zodra je dat hoort weet je al genoeg: sprookje! En de opera Königskinder van Engelbert Humperdinck (1854-1921) vertelt inderdaad een sprookje, zij het niet met een goede afloop. De muziek is prachtig en het geheel, zoals het nu wordt opgevoerd in de Amsterdamse Opera is betoverend.

Misschien kwam het doordat ik net Judith Koelemeijers meeslepende biografie van Etty Hillesum aan het lezen was, maar het kwam me voor dat dit sprookje veel vertelt over hoe de mensen zijn: zowel goed, als niet te vertrouwen.

De ganzenhoedster die een koningskind wordt genoemd deed sterk denken aan iemand als Hillesum, vol vertrouwen in het goede in de mens, en vastbesloten anderen te helpen, ook al zal dat haar eigen ondergang betekenen. Ze geloofde zozeer in innerlijke vrijheid, wát er ook zou gebeuren, dat ze geen moeite deed om zichzelf te redden.

„Der Tod kann nicht kommen”, zingt de ganzenhoedster bezwerend, terwijl zij en de koningszoon eten noch onderdak hebben en het bitter koud is.

Scène uit Königskinder van Humperdinck door De Nationale Opera Foto Monika Rittershaus

De koningszoon zelf staat net zo machteloos tegenover de gebeurtenissen als vele van Hillesums lotgenoten destijds, en de mensen die het voor het zeggen hebben zijn hard en gemeen tegen hen, en tegen iedereen die wél met ze te maken wil hebben.

Het zijn verder heel gewone mensen hoor, die het goed hebben, die zingen en een glaasje drinken en hopen het nog beter te krijgen. Maar ze weten zeker dat alles wat níet goed gaat te maken heeft met die vermaledijde koningskinderen.

Een dorpsgenoot zei, toen er een week lang in de kerk in ons dorp asielzoekers opgevangen werden: „Ze dwingen ons zo om ’s avonds alles op slot te doen”. Want hij wist zeker: er zou gestolen worden. Het leven zou slechter worden.

Helemaal geen nare man verder.

In de opera zie je hoe mensen uit de stad opgewonden rond rennen onder een prachtige lindeboom, er is een groot terras, iedereen is in het wit gekleed, de wereld is vrolijk en mooi en alles is goed en binnenkort komt er een koning! En dan komt die naïeve ganzenhoedster met haar lieve stem en haar verlangen om de mensen te leren kennen. Ha! Dat zal gebeuren! De twee zo goedwillende ‘koningskinderen’ worden nog net niet gelyncht, maar wel verjaagd.

„AZC nee!”

„Weet wat u binnenhaalt!”

Alleen kinderen zien dat er iets onrechtvaardigs gebeurt, een meisje breekt in tranen uit en zingt met een ontroerend zuivere kinderstem: „Dat waren écht de koning en de koningin!” Het doet denken aan dat moment in de Mattheüs: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen”.

Na afloop van de voorstelling sprak ik een kennis die het allemaal nogal ‘onwaarschijnlijk’ had gevonden. „Het is ook een sprookje”, zei ik dom. Maar dat was helemaal niet het goede antwoord. Het was niet onwaarschijnlijk, ook al was het een sprookje en was er sprake van betoveringen en vloeken en koningskinderen.

Ik was onder de indruk omdat ik gezien en gehoord leek te hebben wat me voorkwam als de waarheid opgedeeld in flonkerende stukjes, in bedrieglijke sprookjesachtigheid. De heks is niet slecht, de houthakker niet aardig, de speelman geen flierefluiter, de prins geen held, de liefde geen redding. Dát zou allemaal onwaarschijnlijk geweest zijn.

Dit was een verbeelding van de wereld zoals ze is. Aangekleed op haar mooist, wonderschoon klinkend, maar niet per se goed.