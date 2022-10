Doden bij brand Iraanse gevangenis met dissidenten

Bij een grote brand in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran, waar de Iraanse machthebbers honderden dissidenten en critici van hun regime hebben opgesloten, zijn zaterdag vier gedetineerden omgekomen en 61 gewonden gevallen.

Hoewel de autoriteiten dit ontkennen is nog onzeker of de brand verband houdt met de massale protesten in Iran tegen het regime, die al vier weken woeden. Zeker is wel dat honderden betogers, die de laatste weken zijn opgepakt, in de Evin-gevangenis worden vastgehouden. In totaal zitten er duizenden mensen gevangen in het complex, dat nog dateert uit de tijd van de sjah.

Wat er zich zaterdag precies heeft afgespeeld binnen de gevangenismuren blijft vooralsnog in nevelen gehuld. Omwonenden constateerden in de ochtend al dat er werd geschoten in het complex. Dat zou met een opstand kunnen hebben samengehangen of een uitbraakpoging.

Financiële fraudeurs

De autoriteiten erkenden later dat er zich gevechten hadden voorgedaan op de afdeling waar financiële fraudeurs worden vastgehouden. De vier doden zouden veroordeelde roofovervallers zijn geweest. Later signaleerden getuigen in de buurt brand in verscheidene gebouwen. Het vuur zou eerst in een naaiatelier zijn ontstaan. Na enige tijd arriveerde de oproerpolitie. ’s Avonds vielen er nog zware explosies te horen. Zondag was het weer rustig.

Duizenden inwoners van Teheran spoedden zich naar de Evin-gevangenis, die zich in het noorden van de hoofdstad bevindt. Een deel van hen deed dat uit zorg om gedetineerde familieleden, anderen kwamen uit solidariteit met de politieke gevangenen. Op straat in de buurt van de gevangenis scandeerden mensen ook weer ‘Dood aan de dictator’, verwijzend naar Irans opperste leider, ayatollah Ali Khamenei.

Wreedheid

Sinds half september zijn vele duizenden Iraniërs in tientallen steden de straat op gegaan om tegen de regering te demonstreren naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini na haar arrestatie in Teheran door de zedenpolitie, op verdenking van het overtreden van Irans strikte kledingvoorschriften voor vrouwen. Duizenden demonstranten werden gearresteerd. Ook dit weekend was het weer onrustig op veel plaatsen in het land.

De laatste decennia hebben veel oppositionele politici, advocaten, schrijvers, filmmakers, burgerrechtenactivisten en studenten langere tijd doorgebracht in de Evin-gevangenis. Die staat bekend om zijn wreedheid jegens gedetineerden. In augustus vorig jaar meldde Amnesty International over zestien videofragmenten te beschikken waarin gevangenen in de Evin worden gemarteld of anderszins worden mishandeld.

In de gevangenis zitten ook enkele burgers met een dubbele nationaliteit, onder wie twee mannen van Iraanse oorsprong die ook Amerikaans staatsburgerschap hebben. Ze zijn na schijnprocessen schuldig bevonden aan spionage. In werkelijkheid, zo luidt de verdenking, gebruikt het Iraanse bewind hen als pionnen in onderhandelingen met buitenlandse mogendheden.

