De kinderlokker en z’n blauwe boxershort

Ver voorbij middernacht licht de telefoon van het twaalfjarige meisje op. Haar moeder zit in de huiskamer en rookt een sigaret. De berichten stromen binnen, terwijl haar dochter boven ligt te slapen. Wie zoekt er om 4.15 uur ’s nachts via Facebook Messenger contact met haar meiske dat kampt met autisme en functioneert op het niveau van een zesjarige?

De afzender wil met haar dochter afspreken bij hem thuis, leest de moeder. Hij zal haar onder een lekker warme douche zetten, hij zal haar masseren, ze mag op zijn schoot zitten en hij zal haar een kusje geven waar ze maar wil.

„Ik ben pas twaalf”, tikt de moeder uit naam van haar dochter. „En als ik ’s avonds buiten wil spelen, moet ik dat eerst overleggen met mijn moeder.” Maakt mij niks uit, reageert de man, en hij stuurt twee foto’s van een gezwollen geslachtsdeel in een blauwe boxershort. Zolang ze zich stilhoudt, zal niemand wat merken. „Ik heb een auto, ik kom je halen.”

De moeder alarmeert de politie. Terwijl zij namens haar dochter antwoordt dat ze zich zal verstoppen in de tuin van de buren, stuurt de meldkamer twee agenten langs. Even na vijven wordt de man gearresteerd. Ik ben, verklaart hij, op weg naar een meisje dat dringend hulp nodig heeft. Op het politiebureau blijkt hij de drager van de blauwe boxershort.

In zeemleren jack zit de afzender vandaag in het verdachtenbankje van de rechtbank. Hij staat terecht voor grooming – digitaal kinderlokken – en het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag. Tegenover hem zijn aangeschoven drie strafrechters en een officier, alle vier vrouw. Net als de moeder op de publieke tribune willen zij weten: waaróm deed hij dit?

„Kortsluiting”, klinkt ’t korzelig.

F. is een man alleen. Hij heeft een hond, een huis, een auto en een baan. Hij ontmoette het meisje toen zij in de rivier aan het zwemmen was en hij zijn chowchow uitliet. Ze kletsten over de hond, haar conditie en Wim ‘The Iceman’ Hof. Toen hij haar weer tegenkwam, gaf zij haar LinkedIn en Facebook en gingen ze chatten.

Wat wilde u, wil de voorzitter weten.

„Met haar?” Zijn stem is doorrookt. „Niks. Nooit en te nimmer!” De voorzitter trekt haar wenkbrauwen op. „Heeft u een seksuele voorkeur voor jonge kinderen?”

De verdachte maakt een wegwerpgebaar. „Alstublieft niet. No way dat ik haar zou aanraken.”

Dat overtuigt de strafrechters niet. Een „opdringerige” vijftiger stuurt een twaalfjarige „ranzige foto’s in boxershort”. Hij probeert haar „met patat, paardentelevisie en zijn hond” te verleiden naar zijn huis te komen. Waarom wilde hij haar midden in de nacht ontmoeten zonder dat haar moeder het wist?

„Misschien wilde ik praten? Misschien voelde ik me heel alleen? Ze praatte als een volwassene.”

Volstrekt ongeloofwaardig, vindt ook de officier van justitie. F. doet alsof hij er niks mee te maken heeft terwijl hij seksueel getinte berichten stuurde. Daarna probeerde hij haar uit huis te lokken, maar hij liep dankzij haar moeder tegen de lamp. „U hebt met uw egoïsme forse inbreuk gemaakt op de integriteit van een twaalfjarige.”

Welke straf past een digitale kinderlokker zonder zelfinzicht en probleembesef? Hij moet behandeld worden, adviseert de reclassering. De man kampt met meerdere trauma’s – hij werd als kind seksueel misbruikt, kreeg een ernstig auto-ongeluk en liep als militair in Irak PTSS op. De aanklager eist naast behandeling 140 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

De advocaat bestrijdt dat zijn cliënt „seksuele bedoelingen” had. Ja, zijn gedrag was grensoverschrijdend, maar een „oogmerk van ontucht” kan „onvoldoende” bewezen worden. „Ook hier verklaart cliënt dat hij alleen wilde praten.”

Maar de rechtbank veroordeelt F. tot 140 uur werkstraf en verplichte behandeling. Contact met minderjarigen wordt hem verboden. Uit niets blijkt zijn goede bedoeling. „Het is niet aan hem maar aan moeder te danken dat het niet tot ontucht kwam.”

Het twaalfjarige meisje is opgenomen in een gesloten inrichting. Ze vertrouwt niemand meer, ook haar moeder niet.

Officier van justitie: Alice Waterman Rechtbank: voorzitter Valeri van Rosmalen; J. de Ruiter; Sophie Metgod Advocaat: Wiek Achten