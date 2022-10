De commentaren op de Oekraïne-Oorlog lijken vaak op dagkoersen. Bevrijdt Oekraïne door Rusland bezet gebied, dan is de overwinning al gauw nabij. Dreigt Poetin met kernwapens, dan praten we over een mogelijk Armageddon. Mobiliseert Rusland, dan stelt het weinig voor, getuige de vele Russische vluchtelingen die aan de mobilisatie proberen te ontkomen. Volgen aanslagen op Nord Stream en daarna op de Krimbrug, dan praten we verder over de kwetsbaarheid van de Oekraïense én Europese infrastructuur. Worden Oekraïense steden gebombardeerd, dan spreken we over bloedvergieten. De snelle stemmingswisselingen hebben een pendant die al even zorgwekkend is: het gebrek aan langetermijnvisies, in de eerste plaats op de oorlog in Oekraïne.

Hanco Jürgens is als historicus werkzaam aan het Duitsland Instituut Amsterdam.

Wat ik mis is een structurele discussie over de vraag hoe we Oekraïne in de nabije toekomst overeind weten te houden. Zowel economisch als militair is het land in toenemende mate afhankelijk van westerse steun. Wat ik evenzeer mis zijn de risicoanalyses voor kwetsbare sectoren in Europa, voor de energievoorziening en de infrastructuur, voor de financiële sector, en niet te vergeten voor de Europese overheden zelf. Deze analyses zouden moeten leiden tot structureel beleid en vooral strategische keuzes die de Europese Unie in staat stelt de crisis goed door te komen.

Wordt er in de politieke wandelgangen nagedacht over de enorme financiële risico’s voor overheden en banken nu de inflatie zo hoog is opgelopen? Zowel de staatsschuldencrisis als de eraan voorafgaande bankencrisis zijn mede bedwongen door een lage rente, waardoor het makkelijker werd om hoge schulden aan te houden.

Grote pakketten geld

En worden de hoge risico’s van beleid doorberekend in de plannen van de Nederlandse en Duitse overheid, die grote pakketten geld hebben gereserveerd om de eigen bevolking te ontlasten zonder een concrete invulling? Los van de kans dat de inflatie daarmee wordt aangewakkerd, leidt het tot scheve economische verhoudingen in de Eurozone. Dat was de reden waarom Angela Merkel het Coronaherstelfonds van het begin af aan Europees wilde inrichten.

Zijn de risico’s die kleven aan een prijsplafond voor energie goed doorgerekend, ook als Poetin de Europese energie-infrastructuur weet te raken? We kunnen ervan op aan dat de kwetsbare plekken in Europa heus goed in kaart zijn gebracht door de Russen. Maar weten wij in Europa goed genoeg wat de effecten zijn van een langdurige hybride oorlog op onze samenlevingen?

Het klopt niet dat niemand heeft voorzien dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen

Dat lijkt me zeer de vraag. In plaats van te spreken over de grote risico’s, die het gevolg zijn van de Oekraïne-oorlog, die nu op dit moment wordt gevoerd en waarvan de uitkomst ongewis is, organiseren diverse regeringen conferenties over de toekomst van Oekraïne ná de oorlog. Op 19 oktober organiseert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een conferentie over de wederopbouw van het land. Eerder al, in juli, organiseerde de Zwitserse regering een soortgelijke conferentie. Na afloop presenteerde zij een Marshallplan voor ‘post-war’ Oekraïne. En op 25 oktober organiseert ook de Duitse regering een wederopbouw-conferentie om deze ‘Hercules-opdracht’ aan te pakken. En dat terwijl er nog geen einde van de oorlog in zicht is.

Terugkijkend naar hoe de oorlog begon, lijkt het er sterk op dat zowel de media als de Europese regeringen de mogelijkheid van een oorlog en de effecten ervan consequent hebben onderschat. Het is noodzakelijk dat zij scenario’s gaan verkennen die de desastreuze gevolgen van deze oorlog serieus in kaart brengen.

Het idee dat ook wij betrokken zijn bij een hybride oorlog lijkt nog nauwelijks doorgedrongen

Sinds 2008 hebben we te maken met opeenvolgende crises die allemaal wel weer overwaaiden. Steeds weer werd op het hoogtepunt van de crisis een Armageddon voorspeld – een beurskrach, het imploderen van de euro, oncontroleerbare vluchtelingenstromen of een populistische revolte – en steeds kwamen we er uiteindelijk wel weer uit. Maar nu we ons daadwerkelijk op glad ijs bevinden, schuiven we de problemen voor ons uit. Het idee dat ook wij betrokken zijn bij een hybride oorlog die als een boemerang op ons zelf kan terugslaan lijkt nog nauwelijks doorgedrongen.

Een patroon

Wat mij betreft is hier sprake van een patroon. We zijn immers vaker op het verkeerde been gezet. Sinds oktober vorig jaar waarschuwde de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA voor een mogelijke inval in Oekraïne. The Washington Post berichtte er al op 19 november 2021 over. En de Duitse krant Bild, de grootste krant van Europa, schreef op 4 december te beschikken over geheime plannen van Poetin die zouden leiden tot de vernietiging van Oekraïne. Het kaartje erbij sprak boekdelen. Op dit kaartje was alleen West-Oekraïne nog over als een bufferstaat tussen Polen en het door Rusland bezette gebied.

Dat niemand zou hebben voorzien dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen, klopt eenvoudigweg niet. Alleen niet veel mensen wilden het onder ogen zien. En iets soortgelijks zou nu nog het geval kunnen zijn: de nare gevolgen van de Oekraïneoorlog in Oekraïne zelf en in Europa worden ontkend. In plaats van de volgende catastrofe af te wachten, moeten Europese regeringen de informatievoorziening over deze oorlog verbeteren. En een plan maken hoe we daadwerkelijk de uitdagingen kunnen aangaan die ons deze winter te wachten staan.