Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: 'Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap' (2019) en 'Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken' (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Ik zit boordevol domme vragen over het verloop van de oorlog in Oekraïne en het probleem is dat ik de experts niet vertrouw. Dat wantrouwen is gewoon evidence-based. Experts overschatten hun expertise structureel, vooral wanneer ze moeten inschatten hoe groot de kans is op een toekomstige gebeurtenis. In zijn boek Range beschrijft David Epstein hoe psycholoog Philip Tetlock ten tijde van de Koude Oorlog experts naar hun voorspellingen over de economische en geopolitieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie vroeg. Het bleek niet uit te maken op welk gebied ze precies expert waren, hoeveel jaren ervaring ze hadden of dat ze toegang tot geheime informatie hadden. „Ze waren slecht in kortetermijnvoorspellingen, in langetermijnvoorspellingen, op elk domein. Wanneer ze zeiden dat iets nagenoeg onmogelijk was, gebeurde het in 15 procent van de gevallen toch. Wanneer ze zeiden dat het vaststond, gebeurde het in een kwart van de gevallen niet”, schrijft Epstein.

Ook nu maken experts inschattingen over het verloop van de oorlog en wederom lossen ze de beloftes in: in februari schreef onderzoeker Haroon Yilmaz op Al Jazeera dat Oekraïne niet zou worden binnengevallen omdat Poetin wel zou beseffen dat zo’n inval gedoemd was om te mislukken. Vier maanden geleden concludeerden experts die de Duitse regering adviseren dat de Russische gastoevoer via Nord Stream 2 geen groter risico op Russische energiechantage zou betekenen. Nu zeggen militaire experts dat de kans op inzet van nucleaire wapens op het slagveld heel klein is.

Het zal dus waarschijnlijk binnenkort gebeuren. En dat levert weer een boel nieuwe domme vragen op. Zoals: waar in vredesnaam ligt de weg naar het einde van dit conflict? Nu levert Nederland weer een zwik luchtafweerraketten, als reactie op raketaanvallen deze week op onder meer Kiev, die weer een reactie van Poetin waren op de aanval op de brug tussen Rusland en de Krim. Die vast weer een reactie was op een of andere misdaad.

Vraag de Finse premier Sanna Marin naar hoe dit conflict eindigt en haar antwoord is simpel en logisch: wanneer Rusland zich terugtrekt uit Oekraïne. We kunnen de bad guy niet laten winnen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zegt in haar State of the Union: „Poetin will fail.” Maar hoe ziet dat er dan uit? Een vernederde Poetin? Een falende kernmacht? Trekt hij zich gewoon met de staart tussen de benen terug?

Ik herinner me uit de geschiedenislessen over de Eerste Wereldoorlog dat Europa die in is geslaapwandeld. Waar helemaal niemand de-escaleerde, ook niet met dat afschuwelijk eindeloos slagveld in zicht. In een artikel in The New Yorker over hoe oorlogen zoals deze in Oekraïne maar doorjakkeren, werd in herinnering gebracht hoe keizer Wilhelm de Tweede vier maanden na de start in 1914 al constateerde dat die oorlog helemaal niet te winnen viel. Desalniettemin werd er nog vier jaar doorgevochten.

De laatste wereldoorlog is alweer tachtig jaar geleden. Wij zijn de generatie die opgroeide onder een oorlogsdreiging die nooit werd ingelost. Een voorspelling van mijn hand, tien jaar geleden, over de mogelijkheid van een nieuwe oorlog op ons grondgebied, werd door de experts met hoongelach ontvangen. Hetzelfde gebeurde bij de uitbraak van de coronapandemie. Ook daar werden we behoorlijk door verrast. We waren immers tien keer achtereen na een nieuwe virusuitbraak met de schrik vrijgekomen.

Nu een nieuwe generatie leert wat ‘mutually assured destruction’ betekent, nu we wederom een nieuwe, geloofwaardige nucleaire dreiging meemaken, valt het me op hoe weinig angst daarover ik om mij heen zie. Zijn we crisismoe? Vertrouwen we op de experts? Kunnen we het ons na al die jaren niet meer voorstellen dat zo’n nucleaire aanval daadwerkelijk realiteit wordt?

Domme vraag nummer zoveel: hoe ver gaat de westerse wereld mee in die mutually assured destruction? Bij Nieuwsuur hoor ik de experts ontwijkend antwoorden op de westerse reactie op de inzet van een nucleair wapen. Elders hoor ik suggesties dat we de Russische vloot de vernietiging in zullen bombarderen en Poetin verder zullen vernederen. Ik durf het haast niet te vragen, met het risico om weer uitgelachen te worden: maar wat is dan de volgende stap van escalatie?

Rosanne Hertzberger is microbioloog.