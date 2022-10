In 2001 ontving president Poetin koningin Beatrix in het Kremlin. De staatshoofden zouden van twee kanten de imposante ontvangstzaal binnenkomen en elkaar in het midden begroeten. Staatshoofden zijn immers protocollair gelijk. Maar Poetin had de begroetingsplek verplaatst zodat hijzelf slechts een derde van de zaal hoefde te lopen. Ik stond erbij en zag hoe Poetin langzaam als een tsaar kwam aanschrijden terwijl Beatrix gehaast moest doorstappen om gelijk aan te komen. Een opmerkelijk staaltje machtsvertoon.

