Ten minste 28 doden bij explosie Turkse mijn, zoektocht naar nog zeker 19 anderen

Door een explosie in een kolenmijn bij de Noord-Turkse plaats Amasra zijn zeker 28 medewerkers omgekomen. Dat heeft de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zaterdag bekendgemaakt. Reddingswerkers proberen een manier te vinden om bij nog zeker negentien andere mijnwerkers te komen. Zij zitten veelal gevangen achter een brand die op zo’n driehonderd meter diepte woedt.

Op het moment van de explosie vrijdagmiddag waren 110 werknemers aanwezig in de Amasra Muessese Mudurlugu Mijn, die deel uitmaakt van een staatsbedrijf. Volgens informatie van de Turkse overheid hebben reddingswerkers zo’n zestig mijnwerkers levend boven kunnen krijgen, van wie er elf naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is vooralsnog onbekend hoe zij eraan toe zijn.

Energieminister Fatih Dönmez zei zaterdag dat de brand in de mijnschacht in Amasra eerst moet worden gedoofd en de koolmonoxide verwijderd voordat de reddingsoperatie kan worden doorgezet. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reist zaterdag naar de rampplek toe om de operatie te helpen coördineren.

Methaangas

Volgens minister Dönmez zou voorlopig onderzoek hebben uitgewezen dat de explosie is veroorzaakt door mijndamp, een vaker in koolmijnen aanwezig brandbaar methaangas. Door de explosie zouden delen van de mijn zijn ingestort. Uit grondiger onderzoek moet blijken of deze eerste analyse over de ramp bij toeristenplaats Amasra juist is.

In Turkije vinden vaker mijnrampen plaats. In 2014 kwamen ruim driehonderd mensen om door een brand in een kolenmijn in de West-Turkse stad Soma. Uit onderzoek bleek toen dat voor de ramp bij controles gevaarlijke concentraties gas waren vastgesteld, maar die waarschuwingen werden genegeerd.