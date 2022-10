Raadsels ramp Bijlmer blijven

Trailer Rampvlucht Deze podcast luister je ook in onze app

Alles komt aan de orde. Onderzoeksjournalisten van toen vertellen over de tegenwerking, de wegkijkende overheid en de zaken die niet boven tafel mochten komen.

Van slachtofferhulp was nauwelijks sprake, vertelt jongerenwerker Karin Moor, die vlak in de buurt woonde. Zij beschrijft de ramp: „„Eer kwam iets op ons af, iets heel groots, het verduisterde de zon [...] Ik dook onder tafel Ik zag een enorme vuurbal, het leek een enorme oranje sinaasappel, hij was wel drie flatgebouwen hoog, zo groot.”

Rampvlucht, 6 afl. van zo’n 25 min, Radio 1 / KRO-NCRV.