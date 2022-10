Parade van ex-gereformeerden

#16 - Cisca is kwaad over opmerking Wilders, Dokter Ted heeft woede-aanvallen en Jan is zichzelf niet Deze podcast luister je ook in onze app

Als er twee zijn die dat weten, dan zijn het Jan Slagter en Cisca Dresselhuys, allebei afkomstig uit gereformeerde nesten.

Slagter is overigens een paar weken afwezig. Dresselhuys zegt dat hij gewoon op vakantie is maar dat niet wil vertellen. Ja, dat is pas gereformeerd. Zie je nou wel dat je zo’n opvoeding je hele leven met je meedraagt. Slagters vervanger is Evert Ten Napel, hij spreekt over de toestand in Ter Apel, de afschuwelijke poppenkast van de Televizierring. En over de Reissmicrofoon, die hij met deze podcast graag wil winnen. Maar dat bepaalt de Heer natuurlijk.

De geboden van Slagter en Dresselhuys, 16 afl. van 32-47 min, NPO Radio 5 / MAX.