Orka aangespoeld op Zeeuwse kust, tweede reddingsoperatie in volle gang

Op het strand bij de Zeeuwse plaats Cadzand is zaterdagmiddag een orka van ruim vijf meter lang aangespoeld, zo meldt natuurorganisatie Stichting SOS Dolfijn. Een reddingsactie om het dier terug in zee te krijgen is zaterdagavond in volle gang.

Eerder op de dag lukte het de reddingswerkers de orka terug in zee te duwen, maar vervolgens spoelde het dier verderop opnieuw aan. De reddingsactie wordt naast SOS Dolfijn uitgevoerd door de onder andere het Reddingsteam Zeedieren Zeeland en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).

SOS Dolfijn noemt de situatie van het zeezoogdier „zorgelijk”. Hulpverleners vermoeden dat het dier er niet in slaagde zijn weg terug naar de diepe zee te vinden omdat het te zeer verzwakt is. De reddingsoperaties trokken veel bekijks en de politie moest belangstellenden op afstand houden.

Orka’s zijn de grootste dolfijnachtigen en hebben hun leefgebied vooral in koude wateren, waaronder de Noordzee. Ze leven in groepen van rond de vijftig dieren en kunnen, op zoek naar eten, tot 150 kilometer per dag afleggen.

Het komt zelden voor dat een levende orka aanspoelt bij de Nederlandse kust. In 2010 gebeurde dat voor het laatst. Toen spoelde een sterk verzwakte orka aan bij het Groningse Lauwersoog. Het dier, dat de naam Morgan kreeg, werd overgebracht naar het Dolfinarium in Harderwijk. Daar verbleef hij anderhalf jaar, waarna hij na tussenkomst van de rechter uiteindelijk werd overgebracht naar een attractiepark op het Spaanse eiland Tenerife.