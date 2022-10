Klassieke muziek in de letteren

Teaser - Seizoen 2 Deze podcast luister je ook in onze app

In de literatuur wemelt het van de klassieke muziek. Dat bracht de makers van cultuurprogramma Opium op een goed idee. Als we nou eens, bedachten ze, mensen met goede voorleesstemmen boekfragmenten over muziek laten voorlezen, en dan die muziek er op de achtergrond bij laten horen. En zo geschiedde.

We horen Mathijs Deen en Ariane Schluter voorlezen uit romans van oa Simon Vestdijk, Julian Barnes, Anna Enquist, Ida simons, Jan Brokken en Margriet de Moor. Zo krijgen de romans een soundtrack, met pianotrio’s, gedeelten uit symfonieën, partita’s, aria’s, sonates, strijkkwartetten… En als je die hoort, kun je ongeveer horen wat de hoofdpersoon van de roman er in gehoord moet hebben.

De Klassieke Bibliotheek 2, 15 afl. van zo’n 40 min, NPO Radio 4/Avrotros.