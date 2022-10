Kabinet wil ondanks kritiek toch minister sturen naar omstreden WK Qatar

Het kabinet wil ondanks tegenstand van de Tweede Kamer toch een minister sturen naar het omstreden WK voetbal in Qatar. Dat maakt de regering komende week bekend in een brief aan de Kamer, bevestigen meerdere Haagse bronnen zaterdag aan NRC na berichtgeving van NOS. Het is nog niet bekend welke minister gestuurd wordt.

In weerwil van de kritiek vanwege de slechte mensenrechtensituatie in Qatar vindt het kabinet het onverstandig om het Golfstaatje te schofferen door geen hoogwaardigheidsbekleder te sturen. Belangrijkste redenen: het olieproducerende land is een te belangrijke partner in de huidige energiecrisis, Qatar hielp na de Taliban-machtsovername in Afghanistan in 2021 bij de evacuatie van Nederlanders en buurlanden sturen ook vertegenwoordigers, wat absentie van Nederland een te sterk signaal zou maken.

Kamer tegen hoge afgezant

Met de wens een minister te sturen, gaat het kabinet in tegen een Kamermotie van begin vorig jaar. Een Kamermeerderheid schreef toen voor dat Nederland geen minister, koning of premier naar het toernooi mocht sturen. Ook D66 en ChristenUnie stemden voor de boycot.

Dat het kabinet deze motie nu wil negeren, leidt tot kritiek vanuit deze twee coalitiepartijen. Zo noemt ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers het vrijdagavond een „teleurstelling” dat de regering een feest wil meevieren „in een land waarin rechten van minderheden en levens van arbeidsmigranten weinig waard zijn”.

Volgens onderzoek van The Guardian zijn sinds Qatar het WK kreeg toegewezen zeker 6.750 gastarbeiders omgekomen. Waarschijnlijk gebeurde dit voornamelijk bij de bouw van stadions en de aanleg van infrastructurele projecten zoals wegen en een vliegveld. Mensenrechtenorganisaties spraken van „moderne slavernij” omdat arbeidsmigranten lange dagen in extreme hitte moesten werken.

Lees ook: Helpt een WK-boycot de arbeiders in Qatar?