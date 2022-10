‘In januari toch nog tienduizend asielplekken te weinig’

De asielcrisis wordt niet op korte termijn opgelost; vanaf 1 januari is er waarschijnlijk een tekort van ruim tienduizend opvangplekken. Dat blijkt uit een vertrouwelijk transitieplan van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat RTL Nieuws en persbureau ANP hebben ingezien, waarvan een goed ingevoerde bron de inhoud bevestigt aan NRC. Dit betekent dat ook in 2023 crisisnoodopvang nodig zal blijven.

Volgens RTL Nieuws koerst de asielopvang – als er niets verandert – af op nog geen 46.000 plekken, terwijl het COA er op 1 januari ruim 56.000 nodig heeft. Dit komt deels doordat veel van de tijdelijke noodopvanglocaties vanaf 1 januari niet meer gebruikt worden.

Woningen voor statushouders

Het tekort aan opvangplekken is medeafhankelijk van de doorstroom van statushouders die een woning toegewezen krijgen. In de asieldeal tussen kabinet en gemeenten is afgesproken dat gemeenten alles moeten doen om voor eind dit jaar twintigduizend nu nog in asielcentra verblijvende statushouders een woning te geven, maar dit aantal is volgens het COA „ver weg”, schrijft RTL Nieuws.

Het COA verwacht daarom dat ook na 1 januari crisisnoodopvang nodig zal zijn. Dat betekent waarschijnlijk dat gemeenten langer dan in de asieldeal afgesproken is, betrokken moeten blijven bij de noodopvang van asielzoekers. „Zolang de landelijke opvangcapaciteit als totaal nog niet voldoende is, kan er geen sprake zijn van de afbouw van (crisis)noodopvanglocaties”, constateert het COA volgens RTL Nieuws in zijn transitieplan.

Afspraken asieldeal niet gehaald

De asielopvang loopt al lange tijd uiterst stroef. Bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel sliepen deze zomer wekenlang ‘s nachts honderden asielzoekers buiten. Om die crisis te verhelpen, sloten de regering en gemeenten een deal over tijdelijke noodopvang. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) schreef vrijdag echter aan de Tweede Kamer dat gemeenten het afgesproken aantal noodplekken niet leveren en dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel nog altijd meer asielzoekers verblijven dan afgesproken.

De staatssecretaris werkt – in weerwil van de wensen van zijn eigen partij – aan een ‘spreidingswet’, die gemeenten moet dwingen asielzoekers op te nemen. Om de VVD tegemoet te komen, wordt nu gewerkt aan een compromis waarbij gemeenten een bonus van enkele duizenden euro’s krijgen per asielzoeker die zij vrijwillig opnemen.