Een sterspeelster maakt het verschil bij het WK volleybal

De opwinding op de tribunes is voelbaar als de bal richting Paola Egonu gaat. Telkens weer. En de bal komt deze zaterdagmiddag vaak uit bij de 23-jarige diagonaalaanvalster van Italië. Met twintig rake smashes is Egonu uitblinker in de wedstrijd om het brons tegen de Verenigde Staten (3-0) in het Omnisportcentrum. Egonu maakt in totaal 25 punten en zij weet dat de topscorerstitel bij het WK volleybal haar niet meer kan ontgaan. Aan de volgens velen beste speelster ter wereld heeft het niet gelegen dat de Italiaanse vrouwen geen wereldkampioen zijn geworden.

Volleybal is een buitengewone teamsport. Op de speelhelft van negen bij negen meter staan de zes speelsters dicht op elkaar. Niemand kan verzaken, de bal kan elk moment voor jou zijn. Gewonnen punten worden gezamenlijk gevierd, zoals elk punt voor de tegenstander met z’n allen wordt verwerkt. Is er een sport waar ploeggenoten elkaar tijdens een wedstrijd zo vaak een dubbelhandige highfive, een bemoedigend tikje of een oppeppend vuistje geven?

Maar volleybal is ook een sport waarin individuele klasse het verschil maakt. Dat bewijst de topdrie van het WK, dat de afgelopen drie weken in Nederland en Polen werd gespeeld. De teams op het podium beschikken alle drie over een uitgesproken sterspeelster. In de topvijf van het topscorersklassement staan naast Egonu nog twee wereldtoppers: de Servische Tijana Boskovic en de Braziliaanse Gabriela ‘Gabi’ Guimaraes.

Boskovic en Gabi zijn de captains van de teams die zaterdagavond Apeldoorn voor even tot de volleybalhoofdstad van de wereld maken en de 6.500 toeschouwers vanaf de eerste bal tot grote opwinding brengen. Servië is titelverdediger, Brazilië in het verleden drie keer verliezend finalist. Servië won dit WK alle elf van zijn wedstrijden, Brazilië verloor in de groepsfase alleen van Japan – de ploeg waartegen het in de kwartfinale na een 2-0 achterstand aan uitschakeling ontsnapte.

Punten scoren

Tijana Boskovic, 1,93 meter, speelt net als de even lange Egonu op de diagonaal. Haar belangrijkste taak: punten scoren. Dat doet zij al sinds zij in 2014 haar debuut maakte in het nationale team en als zeventienjarige topscorer voor Servië werd op het wereldkampioenschap. Ook dit WK is zij de sterkste Servische aanvalster, waarbij vooral haar efficiëntie opvalt: 55,58 procent. Boskovic zet dus ruim meer dan de helft van de ballen die zij krijgt om in een score. Wat dat betreft komt niemand bij Boskovic in de buurt.

Gabi, 1,80 meter, is een allrounder. Als passer-loper is zij veel meer dan een topscorer en dat blijkt ook uit de diverse toernooistatistieken. Niet alleen staat Gabi hoog in het puntenklassement, zij is de beste ontvanger en staat bij de ‘diggers’ op een tweede plaats, wat betekent dat ze ook verdedigend goed werk verricht. Gabi debuteerde in 2012, vlak na de gouden periode van de Braziliaanse volleybalsters, die twee keer op rij olympisch kampioen waren geworden, in het nationale team. Brons bij het WK van 2014 en zilver op de Spelen van Tokio zijn de belangrijkste internationale prijzen voor Gabi, die bij het vorige WK ontbrak vanwege een zware knieblessure.

In de eerste set van de finale is deze zaterdag het verschil tussen de twee sterspeelsters minimaal. Boskovic slaat zes punten binnen, Gabi vijf. Maar in de slotfase, bij een stand van 24-24, zet ‘The Boss’ Servië op voorsprong, waarna de Braziliaanse nummer 10 op setpunt een smash een halve meter uitslaat. Het blijkt de voorbode van een wedstrijd die opvallend snel wordt beslist. Brazilië kan in de tweede set nog bijblijven, maar de negen punten van Boskovic maken uiteindelijk het verschil: 25-22. In de derde set blijft de Servische aanvoerder scoren en voelt Brazilië al snel dat het kansloos is: 25-17. Servië is ongeslagen kampioen, Boskovic wordt net als in 2018 verkozen tot beste diagonaalaanvalster en meest waardevolle speelster. „I love to play volleybal, and that’s all”, is zo’n beetje het enige wat zij na afloop te zeggen heeft. Gabi gaat naar huis met een zilveren medaille en een plaats in het WK-dreamteam.

De Italiaanse Paola Egonu, eerder deze week in de halve finale tegen Brazilië. Foto Sander Koning / ANP

Voor die andere wereldtopper, Paola Egonu, loopt het WK intussen op een vervelende manier af. De topscorer wordt na de bronzen zege op de VS weten door een omstander gefilmd terwijl zij tegen haar manager zegt voorlopig haar laatste wedstrijd voor de Italiaanse nationale ploeg te hebben gespeeld. De kritiek in eigen land op haar spel tijdens het toernooi was, de 275 punten ten spijt, blijkbaar groot en Egonu – een dochter van Nigeriaanse ouders – zou naar eigen zeggen door iemand zelfs de vraag gesteld zijn of ze wel Italiaanse is. Een racistische uitspraak tijdens een toernooi dat juist gelijkheid voor iedereen promoot via de Equal Jersey-campagne, waarvan Egonu een van de gezichten is.

Een jammerlijk einde van het WK voor de Italiaanse topscorer, zoals het toernooi voor de Nederlandse vrouwenploeg een week geleden ook in mineur eindigde na het mislopen van de kwartfinale. Door de zesde plaats in de groep kwam het team van bondscoach Avital Selinger in de eindrangschikking op de twaalfde plaats. Het gat met de wereldtop is groter dan gehoopt, verzuchtten de speelsters. Niet zo vreemd, want het ontbreekt de Nederlandse ploeg momenteel in ieder geval aan een speelster uit de buitencategorie. Volleybalsters van het niveau van Tijana Boskovic, Gabi en Paola Egonu zullen we voorlopig even niet meer zien in Nederland.