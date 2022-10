‘Nous ne voulons pas une guerre mondiale”, twitterde Emmanuel Macron woensdagavond. „We do not want a World War”, voegde hij er donderdag voor de duidelijkheid aan toe. Wat dit concreet betekent had hij woensdag al gezegd in een tv-interview: in het geval van een Russische atoomaanval in Oekraïne zal Frankrijk niet nucleair terugslaan. Het domste wat je kunt zeggen, foeterden deskundigen: zo nodig je Rusland uit om door te gaan met nucleaire chantage.

Ik word heel zenuwachtig op zulke momenten. Van alle woorden die dagelijks worden uitgesproken heeft maar een klein deel grote consequenties, en een nog kleiner deel kan de loop van de geschiedenis bepalen. Wat nou als toenmalig ECB-president Mario Draghi in 2012 niet „whatever it takes” had gezegd, waarmee hij de euro redde? Wat als FBI-baas James Comey niet vlak voor de verkiezingen in 2016 was begonnen over Hillary Clintons e-mails, waarna ze duikelde in de peilingen?

Dit soort situaties is onvoorspelbaar, en dat geldt ook voor de oorlog in Oekraïne: er zijn veel betrokkenen, die allemaal een ruk aan het stuur kunnen geven. Over de afloop kun je speculeren, maar de onzekerheidsmarge is groot.

Toch blijven sommige mensen koppig proberen de onzekerheden te kanaliseren in modellen en percentages. Elke dag lees ik wel ergens wat volgens de een of andere deskundige de kans is dat Poetin een kernwapen inzet. Voormalig CIA-baas Leon Panetta schreef maandag in Politico dat die kans volgens „sommige analisten” is gestegen van 1-5 procent naar 20-25 procent. Op Twitter deelden veel mensen een onnavolgbaar stroomschema van natuurkundige Max Tegmark, waaruit volgens hem duidelijk bleek dat de kans op een kernoorlog één op zes is. De professionele voorspellers van Samotsvety Forecasting waren nog preciezer. De kans dat in de komende maand een kernwapen wordt ingezet in Oekraïne schatten ze op 5,3 procent, maar zodra ze ook daarbuiten worden gebruikt, is er volgens Samotsvety een kans van 14 procent dat in de daaropvolgende maand Londen getroffen wordt.

Het makkelijke aan het doen van dit soort voorspellingen is dat ze nooit gefalsificeerd kunnen worden. Tenzij een kans 0 of 100 procent is, sluit je immers geen scenario uit. Atoomexperts wagen zich dan ook over het algemeen niet aan het kwantificeren van risico’s, zei Seth Baum, directeur van het Global Catastrophic Risk Institute, vorige week op Twitter. Kernwapendeskundige Nicholas Miller drukte zich nog sterker uit: „Iedereen die een precieze kans zet op de waarschijnlijkheid van nucleaire inzet trekt het min of meer uit zijn je-weet-wel”, twitterde hij donderdag. „Ik denk dat we redelijke inschattingen kunnen maken over of de kans omhoog of omlaag gaat, maar dat is het zo’n beetje.”

Het driftige modelleren doet me denken aan de coronacrisis, toen het publieke debat geplaveid was met grafiekjes van toekomstige besmettingscijfers. Wie een beetje wilde meekomen in het coronadebat diende zich onder te dompelen in de getallenwereld. Maar een oorlog is iets anders dan een pandemie. Het verloop van een pandemie is het product van menselijk gedrag en virusgedrag. Het tweede werd nauwgezet gevolgd, en het eerste was redelijk goed te voorspellen: het is logisch dat mensen minder naar buiten gaan als ze niet kunnen winkelen, en dat ze afstand houden als ze bang zijn voor besmetting. Het verloop van een oorlog is grilliger. Het gedrag van één persoon, de man die al dan niet op ‘de knop’ drukt, is minder voorspelbaar dan dat van een massa – zeker als die persoon wordt beïnvloed door, en aannames doet over, het gedrag van zijn tegenstander.

Daar komt nog bij dat er veel pandemieën zijn geweest, en geen kernoorlog. Alles wat we over kernoorlogen denken te weten is theorie, die zich in de praktijk nog moet bewijzen. „We hebben exact nul ervaring met het managen van nucleaire escalatie tegen een kernmacht”, twitterde James Acton van het Carnegie Nuclear Policy Program vorige week.

Juist deze ongewisheid vergroot onder nerveuze burgers (zoals ik) de vraag naar deskundigen die percentages noemen. Maar wie even nadenkt (ook ik) weet: die cijfers geven schijnnauwkeurigheid, en nog los daarvan bieden ze gewone burgers geen leidraad voor het eigen handelen. Stijgende coronacijfers konden nog een reden zijn om een mondkapje te dragen of drukke plekken te mijden, maar wat moet je met een stijgende kans op een kernoorlog? Alvast in een schuilkelder gaan zitten? Gaan gillen van angst? Beide hebben geen zin, en ik heb er ook weinig zin in.