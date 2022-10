Grenzen, schaarste, tekorten, hoge prijzen – ze komen nu van alle kanten. En dat betekent strijd. Om ruimte, om geld, om tijd. Wat de één helpt, is niet fijn voor de ander. In Frankrijk staakt personeel van raffinaderijen voor hogere lonen en is de benzine bij een deel van de pompen op, bij andere staan urenlange rijen. Hoe moet ik nou geld verdienen, vraagt een zelfstandige taxichauffeur op het journaal.

In Nederland verhoogde NS na stakingen deze zomer de lonen, maar schrapt nu wegens personeelsgebrek toch treinen. Reizigers klagen over overvolle coupés. Ruimte, geld, tijd, ik zie de strijd overal. Kijk naar de boeren die de stikstofgrenzen vrezen die ze opgelegd krijgen. De aarde laat zijn grenzen zien en nu vechten we over wie of wat moet inschikken. Wie levert in nu we minder stikstof en CO 2 moeten uitstoten?

Energie is door de oorlog van Poetin schaars en duur, en tast de koopkracht van burgers zwaar aan. Wie betaalt de prijs van de hoge inflatie? Werknemers proberen niet nog meer koopkracht te verliezen door hun lonen omhoog te onderhandelen. Bedrijven proberen zo min mogelijk in te teren op hun winst door die lonen niet te veel te verhogen of door de rekening van dure energie naar leveranciers of consumenten te schuiven. Het is een gevecht op duizend fronten.

Er is niet genoeg voor iedereen. Wie kan, probeert de pijn naar een ander te schuiven. En al die partijen kloppen op de deur van politiek Den Haag. Het kabinet geeft tientallen miljarden euro’s aan hulp, maar de klachten blijven komen.

Het maakt politiek fundamenteel anders dan de afgelopen jaren. In mijn hoofd zit een notie van econoom Dirk Bezemer: de crises van dit moment – klimaat, stikstof, energie, woningnood – dwingen de politiek weer belangen tegen elkaar afte wegen. ‘Dit is goed voor iedereen’, de favoriete boodschap van politici, gaat bij het beleid dat ze maken minder vaak op. Hulp aan de één gaat vaker op kosten van de ander. Het kabinet moet de pijn herverdelen, en af van de fictie dat het beleid maakt dat goed is voor iedereen, zei Bezemer in september in NRC. Want we worden bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen helemaal niet collectief armer zoals het kabinet zegt: de pijn van de hoge prijzen is superscheef verdeeld. Vooral mensen met lagere inkomens hebben er ongenadig last van. Sommige bedrijven worden er rijk van.

Het kabinet is nog niet helemaal mee als het gaat om herverdelen. Het koopkrachtpakket (17 miljard euro) uit de Miljoenennota werd maar deels gedekt door belastingverhogingen op winst en vermogen. Er was dus wel wat pijn. Het kersverse energieprijsplafond voor burgers en kleinverbruikers dat ergens tussen de 10 en de 40 miljard euro kost, ontbeert nog een dekking. Komt nog.

Klimaat, energie, stikstof, koopkracht, schaarste aan personeel en woningen: er ligt een stapel grote kwesties op ons nationale bord. Het zijn voor een groot deel rekeningen van voorgaand vooruitschuiven door de kabinetten van premier Mark Rutte. U kunt als bedrijf wel zonnepanelen wíllen om de energieprijzen het hoofd te bieden, maar helaas, sorry, het elektriciteitsnet zit vol. Tien jaar geleden is er verzuimd om daar voldoende in te investeren. Regeren was niet vooruitzien.

Regeren betekende de laatste jaren vaak: geld uitdelen. Rutte IV begon ook als een kabinet dat voor alles heel veel geld had. Nu wordt het, denk ik, onvermijdelijk anders. Regeren wordt vaker aan de één hulp en aan de ander een rekening uitdelen.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

