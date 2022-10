In de periode dat de inwoners van Nederland de verwarming weer aanzetten en zich zorgen maken over hun gaskosten, is het goed in herinnering te brengen waar dat gas lang vandaan kwam: een gasbel onder de Groningse plaats Slochteren, ontdekt in 1953, op dat moment het op één na grootste gasveld ter wereld. Heel Nederland kon daar decennialang van profiteren. Niet alleen omdat huizen goedkoop konden worden verwarmd, maar ook omdat de lucratieve gasverkoop aan het buitenland de staatskas spekte. De Nederlandse Staat en multinationals Shell en ExxonMobil (via dochterbedrijf NAM) verdienden meer dan 400 miljard euro aan het aardgas. Daarmee konden talloze grote projecten gebouwd: van de Oosterscheldekering tot de Zuidas.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De keerzijde werd afgelopen weken nog eens duidelijk belicht, tijdens de parlementaire enquête naar de gaswinning. Geld speelde een dusdanige hoofdrol, dat zelfs toen stevige aardbevingen Groningen ontwrichtten, de oliemaatschappijen bleven streven naar „maximaliseren” van de productie. En de overheid, van wie je als burger mag verwachten dat zij je in geval van nood beschermt, vond het een te grote stap om deze makkelijke inkomstenbron dicht te draaien. In 2018 werd dat besluit uiteindelijk toch genomen, door toenmalig minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken). Al blijkt dat niet alleen veiligheidsargumenten, maar zeker ook de oplopende kosten voor het herstel en het versterken van huizen daarvoor de motivatie waren. Kosten die zowel de Staat als de ‘olies’ probeerden te drukken. Het is pijnlijk dat de inwoners van Groningen nog altijd moeten bedelen om vergoeding van de schade. Dat de premier tijdens zijn verhoor donderdag zei dat de versterking „vreselijk complex” was, komt niet – zoals hij leek te suggereren – door de bewoners, maar doordat de overheid de regels voor versterking zo complex maakte.

Tot zover voor Groningers niet nieuws. Zij voelden zich sinds de aardbeving van 2012 in Huizinge niet gehoord. Het leidde ertoe dat er niet alleen schade aan huizen is, maar zoals de oud-burgemeester van Slochteren, Geert-Jan ten Brink, tijdens zijn verhoor zei: „Op een gegeven moment zag je ook scheuren in mensen zelf ontstaan.”

De parlementaire enqûete, het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer, moet de vraag beantwoorden wie verantwoordelijk is voor de cruciale besluiten die voor de Groningers verstrekkende gevolgen hebben gehad. Een trits aan ambtenaren, bestuurders, topmannen, ministers tot aan de premier toe, werd verhoord. Al ontbrak ook een aantal sleutelfiguren, een oud-topman van ExxonMobil weigerde bijvoorbeeld te verschijnen.

Herlees ook wat er bij de enquêtecommissie gebeurde

Het is verbazingwekkend dat sommige betrokkenen zich pas konden inleven in wat Groningen is overkomen, nadat ze het aardbevingsgebied hadden bezocht. Empathie kan ook achter een bureau in Den Haag ontstaan – dat geldt eveneens in andere dossiers.

Uit de verhoren rijst het beeld van een Staat die de deuren openzette voor de oliemaatschappijen en toen de grip verloor. Deels doordat Shell en ExxonMobil beter uitgedachte strategieën hadden, maar ook expertise inhuurden van onder meer semipublieke instellingen als het KNMI. Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwde, maar moest het in kennis afleggen tegen ‘de olies’.

Het kabinet deelde taken op, besteedde taken uit. Overzicht ontbrak. (Oud)-ambtenaren en -bewindspersonen zeiden de macht niet te hebben om een beslissing te nemen, niet geïnformeerd te zijn, of „zo ging het nu eenmaal”. De verhoren tonen zo een systeemfout die al vaker bij enquêtes naar voren kwam: als iedereen een deelbelang heeft, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk. Dat Wiebes op eigen houtje besloot het „rücksichtlos anders te gaan doen” en „geen andere mogelijkheid zag” de gaskraan na 2018 dicht te draaien, is een compliment waard. Maar ook hij raakte verstrikt in de manier waarop de overheid en de NAM de versterkingsoperatie hadden opgezet.

Het gevaar van een parlementaire enquête is dat de commissie louter een schuldige aanwijst. Het gaat om de vraag wie de formele verantwoordelijkheid had en neemt.

Maar na de conclusies begint het werk pas echt. In de lucht hangt de vraag of de gaskraan toch weer verder open moet nu de geopolitieke situatie vraagt om gas dat niet uit Rusland komt. Op sluiting van het Groningenveld wil het kabinet geen 100 procent garantie geven. Maar het zal wél de vraag moeten beantwoorden, wat doen we na deze enquête voor de inwoners van Groningen? Want voor hen is naast erkenning van leed een andere vraag nog relevanter: wat doet de overheid om de problemen nú op te lossen, om het vertrouwen enigszins te herstellen. De schade is niet weggepoetst met een parlementaire enquête.