Ik kauw een beetje op de koe. Figuurlijk gesproken. De koe is het belangrijkste onderwerp van de eenentwintigste eeuw, de spil van onze permanente crisis. Omdat in 2050 waarschijnlijk 9,8 miljard mensen op aarde wonen, moet de productie van voedsel omhoog, de uitstoot van CO 2 omlaag, en dus moet de koe beter in elkaar worden gezet. Wetenschappers veranderen de positie van de koeienuier, opdat die adequater aansluit op de melkrobot.

Het is een heel gepuzzel. Er komen fokformules aan te pas; opmerkelijk genoeg weinig stieren. De koeien worden gevormd en gecontroleerd door algoritmes, schreef de Hongaarse kunstenaar Daniel Szalai vorig jaar op De Correspondent. „Zo zijn runderen een type dier geworden waarvan er op elk moment in de tijd ongeveer een miljard rondlopen op aarde. En toch komen de mannelijke en vrouwelijke dieren elkaar nog maar nauwelijks tegen.”

Hoe handig zou het niet zijn als we de koe helemaal konden digitaliseren en onszelf erbij. Dat zou veel uitstoot schelen. Maar de Thales Group, mondiaal leider in technologie op het gebied van smart farming, verzucht dat je dieren („the fundamentals of farming”) niet kunt reduceren tot bytes. „You can’t digitise a chicken” – helaas zijn de koe en de kip en wijzelf nog steeds echt.

Dat de werkelijkheid zich niet zo gemakkelijk laat reduceren, is een belangrijk inzicht. Iets om in gedachten te houden als we niet alleen de koe, maar ook de mens gaan managen. Want die 9,8 miljard mensen moeten straks net zo goed worden gestroomlijnd als de koe, er zit niets anders op; de schadelijkheid van hun aanwezigheid op deze planeet moet worden beperkt of, om het ambtelijker te zeggen, gemitigeerd. Dat vraagt om een plan. Een formule.

Hier komt de discussie over het CO 2 -budget in beeld: die draait om het plan om de uitstoot van mensen te verminderen. Dat wil zeggen, niet hun eigen uitstoot, maar de uitstoot die ze veroorzaken door zoveel koeien te fabriceren. De discussie daarover loopt inmiddels hoog op. In de alerte kringen van de samenleving vreest men dat er plannen bestaan om fokformules op mensen los te laten en de positie van onze mond zo te veranderen dat die efficiënter aansluit op de koeienuier en de staatsrobot.

Deze zorg bestaat niet helemaal zonder reden. Natuurlijk, het instellen van een quotum ligt best voor de hand als je de schaarse middelen op de overvolle planeet wilt verdelen. Een kledingquotum, een energieplafond, een reispars, een melkbudget. Maar de bange vraag is wel hoe de overheid die quota gaat bijhouden en met welk systeem ze de keuzes van burgers weegt en beoordeelt. Overal gaan alarmbellen af over staatsinmenging.

Hoe zit het dus precies met dat CO 2 -budget, vraagt de Amsterdamse Tolhuistuin in de aankondiging van een Warming Up Festival. Leidt het budget tot een vorm van staatsterreur? Of biedt het juist vrijheid? „Wordt de ongelijkheid alleen maar groter of wordt de wereld juist rechtvaardiger?” Dat is een interessante kwestie; zelf denk ik dat het er vooral vanaf hangt hoe je zo’n budget praktisch organiseert. Dat we met zijn tien miljarden minder kleding en kaas moeten kopen is duidelijk. Maar wie moet dat regelen en hoe?

Het is de bestuurlijke neiging om dat niet via de werkelijkheid te regelen, maar via modellen. Volgens de modellen moesten boeren in de voorgaande jaren bijvoorbeeld meer koeien aanschaffen om modernere stallen te kunnen bekostigen die dan tot minder milieubelasting zouden leiden. Wat ze bij nader inzien niet deden: investeringen in technologie die op papier minder uitstoot veroorzaakten, veroorzaakten in werkelijkheid meer. De modellen bleken niet helemaal up to date.

Zoiets kan met een CO 2 -budget ook gemakkelijk gebeuren. Voorstanders van zo’n budget willen uitstootrechten verhandelbaar maken, zodat arme burgers die toch al niet zouden gaan vliegen hun vliegrechten verkopen aan rijke burgers die dat wel doen. Mij lijkt het niet vanzelfsprekend effectief. Voor je het weet ga je uitstoot verminderen met regels en datamodellen die uitstoot in feite vermeerderen.

Filosofisch gezien is dit een spannende eeuw: de werkelijkheid slaat terug en reageert op onze intelligente aanwezigheid met overstromingen, hittegolven, stormen en verlies aan biodiversiteit. In reactie daarop worden wij nog intelligenter, we managen de wereld met oude modellen en onduidelijke dashboards, we verhandelen schimmige rechten, we ontwerpen koeien met algoritmes, we verplaatsen uiers, en intussen wordt de werkelijkheid steeds weerbarstiger.

De koeien en wij zitten in hetzelfde schuitje. We zijn echt. The fundamentals of farming. Misschien zou het realistisch zijn een beetje in te schikken, minder te fokken, en elkaar niet langer op grote schaal op te eten.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl