Brand en geluid van schoten in beruchte Evin-gevangenis in Teheran

In de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. Dat melden de internationale persbureaus AP en Reuters. Op online video’s zijn ook schoten en sirenes te horen. De beruchte Evin-gevangenis is de plek waar politieke gevangenen en gevangenen met een dubbele nationaliteit worden vastgehouden. Volgens het Iraanse staatspersbureau Irna raakten tenminste acht mensen gewond.

De oorzaak van de brand is onduidelijk, maar Iraanse staatsmedia citeren een veiligheidsfunctionaris van de gevangenis die stelt dat een opslagplaats van gevangeniskleding in brand is gestoken. De geciteerde ambtenaar legt de schuld bij „criminele elementen”. Brandweerlieden zouden bezig zijn met het blussen van de brand die volledig onder controle zou zijn, aldus de veiligheidsfunctionaris.

Dood Mahsa Amini

De brand komt na bijna een maand van protesten door het hele land. Aanleiding van de protesten is de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw die afgelopen maand opgepakt werd door de zedenpolitie en in detentie overleed. Sindsdien demonstreren Iraniërs dagelijks. De demonstranten roepen om het vertrek van het regime van ayatollah Ali Khamenei.

Een getuige van de brand, geciteerd door persbureau Reuters, zegt dat familieleden van gevangenen zich voor de hoofdingang van de gevangenis verzameld hebben. „Ik zie vuur en rook. Veel speciale eenheden. Er zijn ook ambulances.”

Op andere video’s op sociale media is te zien hoe de straten van Teheran zich met verkeer vullen; volgens verschillende Iraanse journalisten rijden de voertuigen in de richting van de gevangenis.

