Anti-oliebetogers die Van Gogh’s Zonnebloemen bekogelden vrij, maar met lijm- en verfverbod

De vrouwen die tomatensoep hebben gegooid naar het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh zijn zaterdag door de Britse rechter aangeklaagd voor vernieling. Ze mogen hun rechtszaak, die dient op 13 december, in vrijheid afwachten. Tot die tijd mogen ze geen musea of kunstgalerieën bezoeken en geen verf of lijm bij zich hebben in de openbare ruimte. Na hun actie lijmden ze zich beiden met een hand vast aan de muur van de National Gallery in Londen, waar het incident vrijdag plaatsvond.

De vrouwen van 20 en 21 jaar hebben bij hun voorgeleiding verklaard onschuldig te zijn. Ze willen namens actiegroep Just Stop Oil aandacht vragen voor klimaatverandering en de gestegen kosten van levensonderhoud, die volgens hen mede veroorzaakt worden door de oliecrisis. „Wat is meer waard: kunst of leven?” aldus een van hen tijdens de actie, die onderdeel uitmaakt van opeenvolgende actiedagen die de demonstranten een periode van „voortdurende verstoring” noemen. Zaterdag lijmden tientallen actievoerders zich vast op een drukke autoweg in Londen, zo berichten Britse media.

Het schilderij van Van Gogh, een van de vijf versies van Zonnebloemen die de Nederlandse kunstenaar tussen 1888 en 1889 schilderde in het Zuid-Franse Arles, kwam er ongeschonden vanaf. Een glasplaat zorgde ervoor dat de tomatensoep het doek niet bereikte. De lijst raakte volgens het museum wel licht beschadigd.

Lees ook: Vastplakken aan kunst: een nieuwe trend