Tien doelpunten tegen. In twee wedstrijden. Ja, het gaat weer over Ajax. Afgelopen dinsdagavond speelde ik in Capelle aan den IJssel, inmiddels een buitenwijk van Rotterdam. Dus er viel nog wat te lachen. Het publiek leefde met deze Amsterdamse loser mee. Rotterdammers kennen dit gevoel namelijk maar al te goed. Die hebben dit jaren meegemaakt.

In Amsterdam was er ook humor. Trainer Schreuder zei dat hij Ajax een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen had zien spelen! Interessant. Na drie minuten 1-0 achter en vlak voor tijd een doelpunt door een pupillenblunder van een onzekere Blind. Ik weet niet of ze in de bestuurskamer van de Johan Cruijff Arena om deze kwinkslag van onze Alfred zitten te schateren. Op de F-Side doen ze dat zeker niet.

Is het een idee om na Alfred iemand van buitenaf als coach te vragen? Derk Bolt van FC Spoorloos bijvoorbeeld. Die maakte het even bont als Schreuder. Zelden iemand zich zo zijn eigen stinkende moeras in zien draaien als deze ervaren televisiepresentator. Wat er speelt? Een meneer, die professioneel oplichters ontmaskert, heeft ontdekt dat bij Spoorloos geadopteerde mensen, die in hun geboorteland wanhopig naar familieleden zoeken, best vaak gekoppeld worden aan wildvreemden. En dit terwijl Bolt in een soort kokosnotenspaans roept dat de na veel moeite opgespoorde sloppenwijkbewoner hun broer is. En als die analfabete ‘familieleden’ zich dan dankbaar in elkaars armen snotteren, neemt Derk met zijn kapelaansgezicht afscheid van de ontroerde kijkers. Tot volgende week!

Bolt deed in weer een andere praatshow luchtig over de vergissingen. Alsof die mensen geen familie zochten, maar tweedehands speelgoedautootjes. Of speldjes via Marktplaats. Het was gênant zoals Bolt zich verdedigde. Hoewel? Misschien zei hij het precies goed. Die gevonden sloebers zijn gewoon wandelende tranentrekkers. Eerlijk gezegd dacht ik dat het al een tijdje klaar was met deze emo-rommel. Leukste nieuws in deze zaak? De gewiekste kneus, die al deze mismatches voor onze Derk regelde, is ondertussen zelf ook spoorloos. Hoewel? Bolt heeft hem vast verstopt in een kamertje.

Wie ook spoorloos is? Wouter Koolmees. Spoorloos? Hij is de nieuwe directeur van de NS en komt daar nog wel achter als hij bussen in moet zetten.

En toen moest Rutte deze week nog komen. Zijn geriatrische gedrag is zo langzamerhand nationaal erfgoed. Nu weer over de gaswinning. Onze Mark was uiteraard bijna nergens bij betrokken. Dat waren de vakministers! En als hij toevallig wel op de hoogte was dan weet hij dat niet meer.

Grappig detail: in 2018 kwam onze premier erachter dat we in 2013 bizar veel gas hadden gewonnen. Vijf jaar later dus. En hij was ook weer een belangrijk memo kwijt. Ze hadden lang gezocht op zijn ministerie, maar helaas. Gelukkig heeft de enquêtecommissie het memo wel. Kopietje Mark?

Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, kwam ook nog even langs bij de commissie. Hij voelt spijt, schaamte en verdriet als hij terugkijkt op de miljarden die Shell verdiend heeft met het leegpompen van de provincie Groningen. Die provincie ziet er inmiddels uit alsof een boze Poetin even langs is geweest. Dus Ben gaat schuldbewust betalen? Niet zo snel. In 2012 schrok Ben van de grootste aardbeving en in 2017 ging hij afschalen. Ook weer vijf jaar later. Mark en Ben zijn allebei geen snelle leerlingen.

Dat is oud KLM-topman Pieter Elbers wel. Die heeft bij de rechter per direct de uitbetaling van zijn oprotpremie afgedwongen. Hij krijgt 1,3 miljoen van de met staatssteun geholpen KLM. Na het pinnen van het bedrag ging hij deze week high-fivend langs de rijen op Schiphol. In een daarvan stond een vermomde prinses Amalia, op de vlucht omdat ze zwaar bedreigd wordt. Meisje, achttien, toe aan een gezellige studententijd en nu voorlopig even verplicht spoorloos. Arm kind in arm land.

Ik heb daarom zin in een protest. Hoe? Een blik soep tegen De Nachtwacht of De Staalmeesters? Nee, tegen de kaart van Nederland. Gewone soep? Nee, wel met ballen.

Als we namelijk ergens aan toe zijn...