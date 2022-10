Ad Melkert: ‘In 2002 had ik een handreiking moeten doen naar Fortuyn’

Ad Melkert had twintig jaar geleden een handreiking moeten doen naar zijn tegenstrever Pim Fortuyn, vindt de toenmalig PvdA-leider nu zelf. Hoewel hij zeker weet dat Fortuyn die niet had aangegrepen. „Het was in zijn belang om zich af te zetten tegen de PvdA.” Toch had Melkert moeten proberen meer met hem in gesprek te gaan. „Een handreiking doen, overbruggen, misschien iets van je eigen opvatting inleveren om dat bredere draagvlak te behouden.”

Dat zei Ad Melkert zaterdag op het Geschiedenis Festival van het Historisch Nieuwsblad in Haarlem, waar hij werd geïnterviewd door Coen Verbraak.

Sinds de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002, blikte Melkert zelden terug op de roerige periode voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 waarin Fortuyn als politicus steeds populairder werd. Dat deed Melkert nu wel in een uitgebreid gesprek met Verbraak.

Beroemd televisiedebat

Melkert vindt dat de media een belangrijke rol speelden in de populariteit van Fortuyn. Fortuyn werd met Leefbaar Rotterdam de grootste partij in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002. Het televisiedebat die avond tussen landelijke lijsttrekkers werd beroemd, onder andere omdat Melkert met zichtbare tegenzin op Fortuyn reageerde.

Melkert zei tegen Verbraak dat Fortuyn daar niet had mogen zitten. „Van te voren hadden we ruzie gehad met de NOS over de uitnodiging van Fortuyn. Het was gebruik dat landelijke lijsttrekkers van Tweede Kamerfracties dat debat deden.” Nu kwam er „ineens een lijsttrekker binnen die in één stad een heel opmerkelijk resultaat had geboekt en daar plaats mocht nemen zonder zelfs nog een landelijke partij te zijn en daar victorie mocht kraaien”. Dat was „mediamanipulatie”, volgens Melkert.

Hij had het debat zelf ook anders willen doen, zei Melkert op het Geschiedenis Festival op vragen over zijn chagrijnige houding die avond. „Als politicus moet je mensen voor je winnen. Als dat niet lukt, heb je het niet goed gedaan.”

Dat hij Fortuyn aanvankelijk niet feliciteerde met zijn overwinning kwam doordat hij laat binnenkwam. „Het was heel verkeerd van Paul Witteman (debatleider, red.) dat hij mij als het ware als een schooljuffrouw zei: zou je hem niet feliciteren? Mag ik dat zelf bepalen wanneer ik dat doe?”

Verkiezingscampagne PvdA

Melkert erkende dat de boodschap van de PvdA in de verkiezingscampagne van 2002 niet echt aansloeg: dat de werkgelegenheid en de inkomens waren toegenomen tijdens de kabinetten-Kok en dat de PvdA een betrouwbare regeringspartner was. De campagne ging veel meer over de onrust in de samenleving na de aanslagen van 11 september, over migratie en de multiculturele samenleving. Daar had de PvdA geen goed antwoord op.

„Wij wilden juist bouwen aan de multiculturele samenleving. We wilden niet meegaan in het idee van harder worden over asielzoekers. Maar wat wij niet in de hand hadden, was dat alle media Fortuyn ineens tot hun darling verklaarden. Dat was buitenproportioneel.”

De moord op Fortuyn was een traumatische ervaring. „Ik voelde me ijskoud worden.”

De emotie die hij toen voelde, komt nog steeds terug als hij langs het mediapark in Hilversum rijdt waar Fortuyn werd vermoord. „Dat beeld, een lange man die daar op dat beton ligt, raak ik nooit meer kwijt. Een mens met wie je de dag daarvoor aan tafel hebt gezeten, die je de hand hebt geschud en die uiteindelijk met hetzelfde bezig was als wij, hoe je ook over hem dacht.”

Het heeft heel lang geduurd, vertelde Melkert, voor „hij in Nederland weer een beetje normaal benaderd werd”. Hij verliet na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei de landelijke politiek toen de PvdA 22 zetels verloor.

Melkert werd na de moord op Fortuyn bedreigd. Hij kreeg een baan als bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Later werd hij gezant van de Verenigde Naties in Irak, waar hij een aanslag overleefde. Hij liet zich in de jaren erna inschrijven bij een sprekersbureau waar mensen zich voor congressen en lezingen laten inhuren. „Er kwam ooit één uitnodiging. Kennelijk was het not done Melkert op je uitnodiging voor een avond te zetten.”

Nu Melkert voorzitter is van de branchevereniging van ziekenhuizen (NVZ) voelt hij zich weer een beetje gerehabiliteerd. „Dat rehabilitatie nodig was, heb ik als heel onrechtvaardig beschouwd.”