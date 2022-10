Zweden presenteert nieuwe regering, radicaal-rechts geeft gedoogsteun

Zweden heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de Gematigden, Christen-Democraten en Liberalen. De drie partijen vormen een minderheidskabinet en krijgen gedoogsteun op een deel van het regeerakkoord van de radicaal-rechtse Zweedse Democraten (SD). De nieuwe premier van Zweden is Ulf Kristersson van de Gematigden, een centrumrechtse, conservatieve partij. Dat hebben de partijen volgens Zweedse media vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Het akkoord komt een ruime maand na de verkiezingen, waarbij de radicaal-rechtse SD een grote winst boekte. Vooral op afspraken omtrent veiligheid en immigratie is de invloed van de SD terug te zien. Jimmie Åkesson, leider van de gedoogpartij, stelt dat er mogelijk een einde komt aan permanente verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Verder zal Zweden volgens Åkesson fors minder vluchtelingen opvangen in de aankomende regeerperiode. Ook komt er een onderzoek naar vrijwillige terugkeer van immigranten naar het land van herkomst en „deportatie van criminele buitenlanders”, aldus de SD.

Lees ook: Zweden maakt ruk naar rechts na uitslag parlementsverkiezingen

Zweedse media melden verder dat het recht op abortus grondwettelijke bescherming krijgt. Het nieuwe kabinet stelt een ambitieus milieu- en klimaatbeleid voor en wil onder meer investeren in nieuwe kerncentrales. Ook wil de regering, net als de vorige coalitie, zich bij de NAVO voegen. Later volgen financiële details over de afspraken. Ook maakt premier Kristersson volgende week de gehele ministersploeg bekend.

Midden september waren er parlementsverkiezingen in Zweden. De sociaal-democratische partij van van toenmalig premier Magdalena Andersson verwierf de meeste stemmen. Toch stapte de eerste vrouwelijke premier van het land op na de bekendmaking van de uitslag. „Het rechtse blok heeft een kleine meerderheid en dus zal ik ontslag nemen”, stelde Andersson, die actief blijft in de oppositie. Een conservatief blok van rechtse partijen behaalde 176 zetels, terwijl de centrum-linkse partijen samen op 173 uitkwamen.