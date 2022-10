Ambassadeursconferenties komen niet vaak onder de aandacht – zeker die van de Europese Unie niet. Zo werd ook de openingsspeech van Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, tijdens de Ambassadeursconferentie deze week aanvankelijk niet als nieuwswaardig gezien. Tot de dag erna, toen niet-genodigden (en twitteraars) zich over de tekst bogen. Want die was niet mals.

Nikki Ikani is universitair docent Inlichtingen & Veiligheid aan de Universiteit Leiden, en als onderzoeker verbonden aan King’s College, Londen.

Borrell was snoeihard geweest. Hij vond zijn topdiplomaten te traag, niet effectief en slecht geïnformeerd. „Soms wist ik meer van wat er ergens gaande was door de kranten te lezen dan door jullie rapporten.” De ambassadeurs leefden „in een wereld die niet meer bestaat”, waarin Amerika onze veiligheid waarborgt en Rusland en China in onze basisbehoeften voorzien.

Ook hekelde hij het feit dat de EU de Russische inval in Oekraïne in februari dit jaar zou hebben ‘gemist’ en Amerikaanse waarschuwingen over een op handen zijnde aanval niet had geloofd.

Borrell kwam ook met oplossingen: Europese diplomaten moeten volgens hem sneller werken, 24/7 in crisismodus staan en risico’s durven nemen. „Ik zou de best geïnformeerde man ter wereld moeten zijn”, zei hij. Zodra er iets gebeurt, wil Borrell het weten.

De speech, die sommige diplomaten als beledigend ervoeren, werd ook bejubeld. Borrell zou zeggen waar het op staat. Toch zijn de woorden van Borrell ook kort door de bocht te noemen en is de werkelijkheid weerbarstiger.

Hoeder van vrede

Als het gaat om het missen van de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese buitenlandchef een punt. Veel Europese inlichtingendiensten hebben hier steken laten vallen. De Amerikanen en de Britten hebben meerdere malen tevergeefs geprobeerd de Europeanen te overtuigen dat Poetin daadwerkelijk zou overgaan tot een grootschalige invasie. De Europeanen waren sceptisch. Satellietbeelden toonden immers bewegingen, niet alleen naar de grens, maar ook van de grens. En zou Poetin echt zo’n groot land binnenvallen met de circa negentigduizend Russische troepen aan de grens met Oekraïne?

Lees ook dit interview: ‘Nu pas beseft de EU dat Oekraïne bij de Europese familie hoort’

Er zit een diepere oorzaak achter het missen van de invasie – en die wordt niet weggenomen door meer en vaker rapporteren. Lange tijd was het buitenlandbeleid van de EU simpel: handelsrelaties aangaan met andere landen om hen zo aan te moedigen te democratiseren. De EU was er heilig van overtuigd dat haar buurlanden, en dus ook Rusland, de Unie zagen zoals zijzichzelf zag: als hoeder van vrede, handel en democratische idealen.

Dit wensdenken zat zo diepgeworteld in het Europese buitenlandbeleid dat het een blinde vlek creëerde. Daarom was de EU zo verrast toen Oekraïne onder grote Russische druk besloot af te zien van een partnerschap met de EU in 2013, wat leidde tot de Maidan-protesten in Kiev. Een half jaar later was de EU helemaal verrast toen Rusland internationale wetten en normen overschreed door de Krim te annexeren.

‘Onwenselijke informatie’

Deze starre beleidskoers heeft een tweede probleem gecreëerd. Onderzoek toont aan dat het gros van het EU-personeel, ambassadeurs incluis, de beleidsprioriteiten van de top internaliseert. Zij weten instinctief wat men hoger in de boom wel of juist niet wil horen. Dit stuurt op een subtiele manier wat diensten en diplomaten doen, waar ze op letten en waar ze niét op letten.

Hetzelfde gebeurde in de Verenigde Staten, in aanloop naar de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul, vorig jaar. De wens om de geplande terugtrekking van Amerikaanse troepen te laten slagen, leidde ertoe dat de diensten de weerbaarheid van de Afghaanse regering enorm hebben overschat toen het Amerikaanse leger zich terugtrok.

Het Europese wensdenken heeft een blinde vlek gecreëerd

Ongewenste alarmsignalen of waarschuwingen worden te vaak genegeerd of weggewuifd. Soms wordt ‘onwenselijke informatie’, gevonden door EU-ambtenaren of diplomaten, überhaupt niet gecommuniceerd. ‘Brussel luistert toch niet’ is een vaak gedeeld gevoel. Er zijn ook vele voorbeelden van EU-ambtenaren die wél waarschuwingen verzonden, bijvoorbeeld in de aanloop naar de Arabische lente, maar naar wie niet werd geluisterd of die hiervoor werden teruggefloten.

Lees ook: Billenkoek voor diplomaten die nieuwe wereld niet zien

De Franse filosoof en wiskundige Blaise Pascal beklaagde zich ooit : „Ik zie te veel om te ontkennen en te weinig om zeker te zijn.” De grillige internationale politiek, waarin verandering de enige zekerheid is, staat bol van verrassingen. Dat de EU zich beter moet voorbereiden op de volgende crisis staat buiten kijf. Maar trage en reactieve ambassadeurs zijn het symptoom, niet de kwaal. Er moet dieper worden gekeken naar waarom waarschuwingen slecht ‘reizen’ binnen de Europese organisaties.

Zolang bovenstaande problemen blijven bestaan, zal de EU crises te laat spotten, onvolledig begrijpen en onvoldoende kunnen beïnvloeden.