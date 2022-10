Waarom gaan kikkers aan de wandel in de regen?

In de vijver van onze buurvrouw wonen groene kikkers. Als het mooi weer is, dan kwaken ze of zitten ze roerloos in hinderlaag, wachtend op argeloze insecten. Maar als het regent, dan gaan ze aan de wandel. Dan trekken ze massaal van de vijver naar de struiken. Waarom doen ze dat, vraagt de buurvrouw zich af. Schuilen zal het niet zijn: nat zijn ze immers toch al. Bovendien zijn ze onderweg juist extra blootgesteld aan de regen. Hebben ze in hun vijver soms last van het geraas van de druppels op het water? Zoeken ze iets, ontwijken ze iets?

Een online zoektocht naar ‘kikkers’ en ‘regen’ levert vooral hits op over kikkers die als regen uit de hemel vallen – een apocalyptische interpretatie van een vers uit het Bijbelboek Exodus. Of ook wel een zeldzaam meteorologisch verschijnsel waarbij een wervelwind dieren uit het water opzuigt en elders weer laat neervallen.

Maar ook de regenwandelaars komen voorbij. Niet alleen kikkers blijken dit gedrag te vertonen, maar ook padden en salamanders. Kortom, amfibieën: dieren met een dunne, natte huid. In tegenstelling tot hun dikhuidige neven de reptielen (waaronder hagedissen en slangen) zijn zij voor hun levenscyclus afhankelijk van water. Ze leggen hun eieren in het water, waarna hun larven – kikkervisjes, dikkopjes, babysalamandertjes – daarin opgroeien. En ook zelf moeten ze zorgen dat hun huid nat blijft, zodat ze daar doorheen kunnen blijven ademen.

Echte landrotten

Sommige amfibieën leven ook als volwassen dier vooral in het water, zoals groene kikkers, vertelt Annemarieke Spitzen van Ravon, de organisatie voor reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek in Nederland. Andere amfibieën zijn echte landrotten. „Bijvoorbeeld gewone padden, vroedmeesterpadden en vuursalamanders”, zegt ze. „Maar ook bruine kikkers. Die brengen niet veel tijd in het water door, maar zijn wel echt afhankelijk van vocht. Om hun huid nat te houden, om hun eieren in af te zetten, maar ook om voedsel te zoeken.”

Deze amfibieën eten vooral ongewervelde kruipers, zoals slakken, regenwormen en springstaarten. Ook die hebben een voorkeur voor nattigheid, omdat ze anders uitdrogen. Zij komen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn als het regent: om voedsel te zoeken en om zich te verspreiden naar nieuwe leefgebieden. „Precies om die redenen doen amfibieën dat ook”, zegt Spitzen.

Maar die groene kikkers dan, die toch al lekker nat zijn in de vijver? „Ook die gaan graag op pad als het nat is”, zegt Spitzen. „Om slakken en regenwormen te zoeken, maar ook om op zoek te gaan naar nieuwe leefgebieden.” Bijvoorbeeld als het te druk wordt in de vijver.

Wegkruipen in de modder

Dat groene kikkers last zouden hebben van het geroffel van regen op het wateroppervlak, lijkt Spitzen niet waarschijnlijk. „Als dat al zo zou zijn, dan zouden ze gewoon dieper wegduiken, of wegkruipen in de modder.”

Behalve bij regen zijn veel amfibieën overigens ook ’s nachts actief. Ook dan is het koeler en vochtiger, en zijn prooien wél en vijanden juist niet op pad. Maar dat nachtelijke gescharrel zal de buurvrouw wellicht niet opvallen.

Over opvallend gesproken: zoek eens op ‘desert rain frog BBC’. Dat levert een aandoenlijk filmpje op over de woestijnregenkikker uit zuidelijk Afrika. Dit bizarre bolle beestje, dat precies lijkt op een boos muppetmannetje, leeft maandenlang diep ingegraven in het zand. Hij komt alleen tevoorschijn als het regent. En piept dan als een badeendje.