VVD’er Ockje Tellegen vertrekt definitief als Tweede Kamerlid

VVD’er Ockje Tellegen heeft vrijdag bekendgemaakt niet terug te keren als Kamerlid. Ze was sinds maart met verlof om te herstellen van een burn-out. „Ik betreur het dat ik mijn termijn niet zal afmaken”, maar „voel dat mijn lijf niet zal ophouden pijn te doen, tot ik doe wat nodig is/wat het nodig heeft”, schrijft ze in een verklaring.

Kamerlid zijn „vergt een flinke dosis zelfzorg”, schrijft ze, „dat je je grenzen aan kunt geven, nee kunt zeggen” en „een gezonde dosis ijdelheid en een stevige laag teflon”. „Allemaal zaken waar ik de afgelopen 11 jaar niet altijd even goed in was of over beschikte, met roofbouw tot gevolg.” Ze roept Kamerleden op goed voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te kijken. Om aan alle problemen in het land het hoofd te kunnen bieden, „is het zaak om met zijn allen overeind te blijven”, zegt ze hen. Tellegen was naast Kamerlid ook ondervoorzitter.

Tellegen is niet het enige Kamerlid dat in de afgelopen jaren is vertrokken met een burn-out. Eerder deze week kondigde PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand aan dat ze de Tweede Kamer tijdelijk verlaat vanwege gezondheidsproblemen die te maken hebben met overbelasting. Kamerlid Pieter Omtzigt zat aan het begin van 2021 een aantal maanden thuis nadat hij overspannen raakte.