Twee Nederlanders op een zeilboot in Colombia, één is dood

Twee mensen op een zeilboot, één is er dood. Het zijn Nederlanders, een echtpaar. Peter Putker is gepensioneerd dierenarts, Durdana Putker was stottertherapeut. Ze zijn 35 jaar getrouwd en al 3,5 jaar zeilen ze samen de wereld rond. Op 19 september 2015 gooien ze het anker van de Lazy Duck uit bij de Rosario-eilanden voor de kust van Colombia. Dezelfde avond is Durdana dood. Een overval, meldt Peter Putker de kustwacht. Hij weet het Spaanse woord voor overvallers niet en spreekt van „piratos”. De politie arriveert uren na het incident. Zij verdenken niet piraten, maar Peter Putker van moord op zijn vrouw.

Misdaadjournalist John van den Heuvel dook in 2016 al op het verhaal. Hij reist acht maanden na de moord met een van de zoons van het echtpaar naar Colombia voor zijn programma Vermoord in het buitenland. Conclusie toen: Peter Putker zou wel eens vervolgd kunnen gaan worden voor moord dan wel doodslag. Als hij geluk had, zou dat in Nederland gebeuren. Op die rechtszaak heeft hij vijf jaar moeten wachten. Donderdagavond zagen we in de documentaire Lazy duck van Walter Stokman hoe de zaak afliep.

True crime, waarbij Van den Heuvel én Stokman het perspectief van Putker kiezen, de onschuldige verdachte. Ze zoeken het niet in bewijzen, maar in het motief. Dat was er niet – het huwelijk van de Putkers was volgens familie en vrienden uitstekend en Peter Putker mag gesloten en verlegen overkomen, hij is emotioneel stabiel en nog nooit betrapt is op enige agressie. Hij kán het niet gedaan hebben, moeten we als kijker denken. Waarom denkt de Colombiaanse politie dan van wel? De enige verklaring daarvoor hoorde ik in de uitzending van Van den Heuvel uit 2016 (die staat nog online): in Colombia bestaan geen piraten, zeggen de autoriteiten daar, en zelfs als ze er wel zijn, zijn ze er niet, anders blijven de toeristen weg. Dus moet Putker zelf de dader wel zijn.

Er zijn geen getuigen van de roofoverval op het zeilschip, aan boord zijn geen sporen aangetroffen, de rechter moet het doen met Putkers verhaal. Documentaire-maker Stokman vlecht door de rechtbankfragmenten interviews met Putkers advocaat, zus, schoonzus en kinderen. Geen van allen twijfelen ze aan zijn onschuld. De Officier van Justitie is de eerste en enige die gaten schiet in Putkers verklaring. Waarom doodden de overvallers Durdana wel, maar hem niet? Waarom gebeurde het op klaarlichte dag? Als het een roofoverval was, waarom was er dan zo weinig buitgemaakt? Hoe kan het dat er nergens sporen van derden op de boot zijn gevonden?

Tegen die tijd zat ik al met huid en haar in het Putker-kamp, en dus vond ik mét hen die officier een eikel. Terwijl hij natuurlijk deed wat hij moet doen. Vragen stellen. Schudden aan een verklaring. Bewijzen zoeken. Aan de rechters om hem vrij te spreken. Dat gebeurde.

Derk Bolt verdedigt zijn fixer

Halszaken in Colombia worden door Westerse oren makkelijk misverstaan. Op woensdagavond hoorde ik Derk Bolt zijn ‘fixer’ in Colombia verdedigen in Khalid & Sophie. De Colombiaan Edwin Vela werd door het programma Spoorloos regelmatig ingeschakeld om te helpen zoeken naar de biologische ouders van Nederlandse adoptiekinderen. Bij zeker twee matches zou dat zijn misgegaan en werden kinderen aan de verkeerde ouders gekoppeld. Dat werd ‘onthuld’ in Oplichters aangepakt door Kees van der Spek. Die Colombiaan, oordeelde hij, was een charlatan. Spoorloos-maker Bolt probeerde – „redeloos, reddeloos en radeloos” volgens Het Parool – te zeggen dat het wellicht ook anders in elkaar kon steken.

Waar Peter Putker gedurende zijn proces kalmer bleef dan goed was voor zijn geloofwaardigheid, werd Derk Bolt feller dan verstandig was. Blijft staan dat hij gelooft in ’s mans onschuld zolang er geen bewijs is geleverd. Dat valt niet te veroordelen.